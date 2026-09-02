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Modena, controllo straordinario dei carabinieri nell'area del residence Costellazioni

Modena, controllo straordinario dei carabinieri nell'area del residence Costellazioni
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I militari hanno proceduto all'identificazione di numerose persone transitanti o stazionanti nei pressi della struttura, perlopiù straniere

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Ieri sera, con il supporto del personale specializzato delle Squadre di Intervento Operativo del IV Battaglione Veneto e da un'unità cinofila della Guardia di Finanza di Modena, i carabinieri di Modena hanno condotto un servizio straordinario all'esterno del noto complesso residenziale Le Costellazioni.
Nel corso del servizio, condotto sia nella fascia preserale che in quella notturna, i militari hanno proceduto all'identificazione di numerose persone transitanti o stazionanti nei pressi della struttura, perlopiù straniere, eseguendo un'ispezione dell'area esterna.
L’attività di perlustrazione ha avuto ad oggetto le aree comuni e le pertinenze del complesso residenziale, al fine di individuare situazioni di criticità con il controllo dei punti di accesso, censendo le situazioni di potenziale rischio per la sicurezza e il decoro dell'area.

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