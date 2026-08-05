Vasto incendio boschivo a Palagano, si teme per le abitazioni

Dalle ore 14:00 di questo pomeriggio, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Modena sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio boschivo sviluppatosi nella frazione di Monchio, nel Comune di Palagano.

​Le fiamme stanno interessando un'area boschiva a ridosso di alcune abitazioni. Per arginare rapidamente il rogo ed evitare che le fiamme raggiungano le strutture abitative, la sala operativa ha disposto un massiccio dispiego di forze e risorse.

​Sul posto stanno operando in perfetta sinergia squadre permanenti e volontarie da tutta la provincia:

Interventi in corso da parte del personale dei distaccamenti di Sassuolo, Pavullo nel Frignano e della sede centrale di Modena (con squadra DOS/Boschiva, AutoPompaserbatoio - APS e Autobotti).

Come ​Vigili del Fuoco Volontari sono operative in supporto costante le squadre dei distaccamenti volontari di Fanano, Pievepelago e Mirandola.

​Dalla Direzione Regionale è stato inviato l'elicottero Drago 151, che sta effettuando ripetuti lanci dall'alto per domare i focolai nei punti più impervi e facilitare il lavoro a terra.

​​Le operazioni di spegnimento e bonifica sono tutt'ora in corso. In totale sono impiegati. ​Oltre 30 unità di personale dei Vigili del Fuoco; ​Circa 10 mezzi antincendio, tra cui AutoPompe Serbatoio (APS), Autobotti e moduli legati ad automezzi fuori strada con modulo boschivo. ​La situazione è sotto costante monitoraggio per garantire la sicurezza degli abitanti e mettere in sicurezza l'intera area interessata dal rogo.

​Le operazioni di controllo e bonifica continueranno durante la notte, con l' ausilio di termocamere utilizzate dai Sapr VF( droni) per controllare eventuali focolaio nascosti.



Nella foto, la zona boschiva dell'incendio, e l'elicottero dei Vigili del Fuoco nel recupero di acqua in una piscina allestita in un piazzale

