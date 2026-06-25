Tragedia ieri in provincia di Reggio Emilia. Un uomo di 45 anni, Paolo Rioli residente a Palagano, stava effettuando la riparazione di un veicolo Range Rover all'interno di un'officina a Baiso quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto schiacciato dal mezzo ed ha perso la vita. Inutili i tentativi di soccorrere la vittima da parte dei sanitari del 118 giunti anche con l'elisoccorso: Paolo Rioli è deceduto sul colpo. L'infortunio mortale è avvenuto in via Ponte Secchia, nell’area dell’officina River Car. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.
Tragedia in officina: muore a 45 anni schiacciato da un'auto
La vittima è Paolo Rioli residente a Palagano, stava effettuando la riparazione di un veicolo Range Rover all'interno di un'officina a Baiso
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, due commercianti sorprendono a rubare tre minorenni, picchiati brutalmente finiscono in ospedale
Rapine con coltello in due abitazioni a Modena, arrestato 31enne tunisino
Rapina sventata a Sassuolo: gli arrestati sono tre campani di 42, 63 e 67 anni
Modena, paura in via Emilia Centro: polizia blocca Suv con a bordo quattro personeArticoli Recenti
Minaccia e aggredisce la madre per soldi: arrestato dai Carabinieri
Modena, 73enne tenta estorsione a uno studio medico privato: arrestato
Modena, controlli ad auto in transito: tre patenti ritirate in una sera
Aggredito in pieno giorno e rapinato del portafogli: evitata una coltellata