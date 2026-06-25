Tragedia in officina: muore a 45 anni schiacciato da un'auto

Tragedia ieri in provincia di Reggio Emilia. Un uomo di 45 anni, Paolo Rioli residente a Palagano, stava effettuando la riparazione di un veicolo Range Rover all'interno di un'officina a Baiso quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto schiacciato dal mezzo ed ha perso la vita. Inutili i tentativi di soccorrere la vittima da parte dei sanitari del 118 giunti anche con l'elisoccorso: Paolo Rioli è deceduto sul colpo. L'infortunio mortale è avvenuto in via Ponte Secchia, nell’area dell’officina River Car. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.