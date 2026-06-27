Feste, sagre e appuntamenti del fine settimana nella provincia modenese

La provincia di Modena si prepara a un fine settimana particolarmente ricco, con appuntamenti che attraversano fiere storiche, sagre, spettacoli, natura, musica e iniziative culturali.una delle manifestazioni più attese dell’estate modenese. La giornata propone il mercato fieristico nel centro storico, il Luna Park aperto dalla mattina alla mezzanotte, visite guidate alla Rocca Rangoni, laboratori Slow Food e spettacoli per bambini. In serata, alle 21, il Palco della Fiera ospita “Il mare nel cassetto – La via di Franco Battiato”, spettacolo musicale e narrativo dedicato al Maestro, con replica domenica 28.si articola tra cultura, spiritualità e sport. Sabato alle 16 viene inaugurata la mostra di Erio Minelli dedicata alla storia di Piazza Toscanini, mentre alle 18 si apre ufficialmente la chiesa restaurata di Gaiato. Per tutto il fine settimana prosegue la fiera olistica “Tam Tam del Cuore” al Paradiso dei Pini e prende il via la Sagra di Montebonello, che inaugura la stagione delle sagre frazionali. Domenica arrivano la Magnalonga organizzata dalla Pro Loco e lo Slalom della Popla a Renno, gara automobilistica a cronometro molto attesa dagli appassionati.sabato 27 e domenica 28giugno si svolge la ventiquattresima edizione della Sagra del Ciaccio, due giorni dedicati alla gastronomia montanara, ai mercatini e agli spettacoli musicali, in un contesto naturale che richiama visitatori da tutta la provincia.a Sagra di Santa Rita dell'Oca si tiene per tutto il fine settimana presso l'Oratorio omonimo in Via Saccoccia 4 a Polinago (MO). È un evento immerso nell'Appennino modenese che unisce la tradizione religiosa a tre giornate di festa all'aperto, con stand gastronomici, cucina tipica montanara, musica dal vivo e balli.la festa della birra che si svolge dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio. L’area della Festa dell’Unità ospita serate di musica, dj set, concerti e gastronomia, con ingresso libero e un’atmosfera pensata per famiglie e gruppi di amici.propone un fine settimana estremamente vario. Sabato 27 giugno si parte all’alba con “Seguendo le cicogne”, passeggiata naturalistica all’Oasi di Manzolino. Alle 10 Villa Sorra apre eccezionalmente per una visita guidata dedicata a saperi e sapori del territorio. Nel pomeriggio, al Parco La Stalla, arrivano le “Favole a Merenda”, mentre al Bosco Albergati va in scena “Sogno di una notte di mezza estate” in versione itinerante, con repliche alle 18.30 e alle 21.A Recovato prende il via “Vacca che festa”, festival con musica dal vivo e street food. Da lunedì 29 giugno parte il 17° Torneo di Beach Volley a Piumazzo, mentre martedì 30 si concentrano tre appuntamenti: un laboratorio musicale al Parco Ca’ Ranuzza, le “Letture sotto le stelle” in Piazza della Liberazione e una conferenza al Museo Simonini, oltre all’incontro serale con il pallavolista Simone Anzani.domenica 28 giugnopropone “Il taccuino della scienziata”, un’esplorazione scientifica per bambini dai sei anni dedicata alla biodiversità e agli strumenti dell’osservazione naturalistica. L’attività è gratuita e parte da Cà Rossa nel pomeriggio.sabato 27 giugno torna la Cena Generazionale in Piazza Falcone e Borsellino. Una lunga tavolata all’aperto riunisce la comunità in un momento di convivialità, con un menù tradizionale e la partecipazione delle associazioni del territorio.il fine settimana è dedicato alla ventunesima edizione di Musicabirra, una sagra ormai storica che unisce musica, gastronomia e socialità, confermandosi come uno degli appuntamenti più longevi dell’estate locale.si svolge la ventiquattresima edizione della Sagra del Ciaccio, due giorni dedicati alla gastronomia montanara, ai mercatini e agli spettacoli musicali, in un contesto naturale che richiama visitatori da tutta la provincia.“Ganaceto in festa”, una sagra articolata in quattro serate che trasforma gli spazi del paese in un grande punto di ritrovo per tutte le generazioni, con un programma pensato per valorizzare la vita comunitaria.