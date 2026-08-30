Franco Fontana: nell'intervista per i suoi 90 anni, la sua arte, la sua vta, la sua Modena

Morto all'età di 92 anni, i suoi scatti sono stati protagonisti in 400 esposizioni in tutto il mondo, ma Modena è sempre stato il suo centro. E proprio a Modena, presso gli spazi della fondazione Ago, all'interno dei locali storici dell'ex ospedale S.Agostino, Franco Fontana raccontò in una lunga intervista, in occasione dei 90 anni, la sua vita e lo sviluppo della sua arte