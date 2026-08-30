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Franco Fontana: nell'intervista per i suoi 90 anni, la sua arte, la sua vta, la sua Modena

Franco Fontana: nell'intervista per i suoi 90 anni, la sua arte, la sua vta, la sua Modena
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Morto all'età di 92 anni, i suoi scatti sono stati protagonisti in 400 esposizioni in tutto il mondo, ma Modena è sempre stato il suo centro

1 minuto di lettura

Morto all'età di 92 anni, i suoi scatti sono stati protagonisti in 400 esposizioni in tutto il mondo, ma Modena è sempre stato il suo centro. E proprio a Modena, presso gli spazi della fondazione Ago, all'interno dei locali storici dell'ex ospedale S.Agostino, Franco Fontana raccontò in una lunga intervista, in occasione dei 90 anni, la sua vita e lo sviluppo della sua arte

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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