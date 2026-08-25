Scandalo Amo, per non dimenticare: un anno fa conferenza dei vertici, e una grande domanda inevasa

L'emissione, da parte del Tribunale di Modena, di un decreto ingiuntivo per 459.857 euro, corrispondente al 91% dell'ammanco contestato, nei confronti della ex dipendente al centro della denuncia querela di Amo e ora indagata per peculato; licenziamento del direttore dell'agenzia Berselli ed incarico di direttore affidato pro tempore all'attuale dirigente del Comune di Modena Roberto Bolondi; incarico all'avvocato Giulio Garuti di elaborare anche per AMO, l'applicazione del cosiddetto modello 231 per implementare gli strumenti di controllo sulla società.



Furono le principali novità emerse nei giorni post ferragosto di un anno fa nella conferenza stampa, presso la sede di AMO, da parte dell'Amministratore Unico dell'Agenzia Andrea Bosi, e dell'avvocato Giulio Garuti che rappresenta l'agenzia in sede penale, lo stesso che aveva firmato, insieme all'ex amministratore Unico Stefano Reggianini, la denuncia querela depositata in procura nei confronti della dipendente. L'unica che, proprio sulla base della denuncia presentata, la procura avrebbe fino ad ora inserito nel registro degli indagati per il reato di peculato. Non quindi di truffa ai danni dell'agenzia come ipotizzato dai legali dell'agenzia e nelle querela, ma peculato, come stabilito appunto dalla Procura.

