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Guiglia: a Samone dal 31 agosto chiusa la SP 26

Guiglia: a Samone dal 31 agosto chiusa la SP 26

Per lavori di messa in sicurezza. La prima tranche dei cantieri fino al 10 settembre e poi dal 14 al 24 settembre

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A Samone di Guiglia chiude la strada provinciale 26 per consentire l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa a partire da lunedì 31 agosto fino a giovedì 10 settembre e successivamente da lunedì 14 al 24 settembre, nella fascia oraria dalle 7:30 alle 18:00, dal lunedì al sabato.

In particolare il transito viene sospeso al chilometro 13+215, nelle vicinanze del bivio per Missano, per consentire la realizzazione di un intervento urgente di protezione da caduta massi.

La sospensione della viabilità, necessaria per garantire l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza, non riguarderà il Trasporto pubblico locale, che resterà invece regolare durante tutta la fase di cantiere.

L'intervento è finanziato dal Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile, attivato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Modena, Bologna, Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia nel mese di giugno 2024.

Per informare tempestivamente gli automobilisti e limitare disagi alla circolazione, saranno installati pannelli segnaletici di preavviso in quattro punti strategici della rete viaria circostante, sulla Fondovalle Panaro in prossimità del ponte Samone, al bivio con la strada statale 623 del Passo Brasa, all'intersezione con la strada comunale di Missano-Montalbano e infine al bivio con la comunale di Gainazzo.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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