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Scuola Pavullo: ristrutturato e inaugurato il Cavazzi-Sorbelli

Scuola Pavullo: ristrutturato e inaugurato il Cavazzi-Sorbelli

La cerimonia questa mattina. Miglioramento sismico per edificio e palestra

2 minuti di lettura

Inaugurate questa mattina, mercoledì 16 settembre, le nuove strutture dell'Istituto d'Istruzione Superiore 'G.A. Cavazzi'.

Si sono conclusi, infatti, i due cantieri della Provincia di Modena che hanno interessato il corpo aule principale e la palestra scolastica del plesso, per un investimento complessivo che supera i 3,5 milioni di euro, finanziati in gran parte da fondi europei del PNRR.


Per consentire i lavori di messa in sicurezza dell’edificio, la Provincia con un investimento di 800mila euro ha precedentemente riorganizzato gli spazi interni con nuove aule in biblioteca e nell’atrio verso l’istituto Marconi, in aula magna e nell’atrio del Cavazzi. Inoltre sono stati posati moduli abitativi con cinque aule sul campetto esterno.

Il primo intervento ha riguardato il primo stralcio del corpo aule, con un investimento di oltre 2,6 milioni di euro (di cui oltre 2,3 milioni da fondi PNRR, circa 230 mila euro dal fondo FOI, 40 mila euro da fondi MIUR e 51 mila euro di risorse proprie della Provincia).

L'intervento ha permesso la riqualificazione dell'unità strutturale che ospita la maggior parte delle aule del plesso.

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Nello specifico, sono stati realizzati tre esoscheletri esterni in calcestruzzo armato e tre endoscheletri interni per incrementare la capacità resistente dell'edificio, oltre all'adeguamento della scala interna, al ripristino del giunto strutturale e al rinforzo del sottotetto con un massetto armato.

I lavori sono stati eseguiti dal Consorzio Imprenditori Edili Cme di Modena, con l'impresa CO.VE.MA. Srl come esecutrice.

 

Il secondo cantiere ha interessato la palestra dell’istituto, con un investimento complessivo di 900mila euro, interamente finanziato dal PNRR. I lavori, eseguiti dalla ditta Fea Srl di Castelfranco Emilia, hanno consentito di raggiungere un livello di miglioramento sismico dell’80 per cento. Gli interventi hanno previsto il rinforzo di travi, nodi e pilastri in cemento armato tramite materiali compositi in fibra di carbonio (FRP) e il rinforzo di elementi in acciaio. Parallelamente, si è proceduto alla demolizione degli spalti esterni esistenti, al rifacimento e all'adeguamento di una parte dei servizi igienici, alla ricostruzione delle tamponature e alla tinteggiatura parziale degli spazi interni, restituendo alla comunità scolastica una palestra pienamente funzionale e rinnovata.

Il polo scolastico superiore Cavazzi Sorbelli di Pavullo conta per l’anno scolastico 2026-2027 52 classi e 1.238 studenti.


Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia «questi interventi testimoniano l'attenzione costante del piano straordinario di edilizia scolastica superiore per la sicurezza e la modernizzazione degli istituti dell'Appennino, offrendo a ragazzi e docenti spazi didattici e sportivi all'avanguardia e strutturalmente protetti».


La Provincia gestisce l’edilizia scolastica

superiore di 30 istituti scolastici con oltre 35 mila studenti che utilizzano 62 edifici, 25 palestre, oltre 1400 aule e 500 laboratori.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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