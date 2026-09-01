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Attività ricreative prima dell'apertura della scuola: al via la sperimentazione

Attività ricreative prima dell'apertura della scuola: al via la sperimentazione

Il Comune di Modena ha aderito all'iniziativa della Regione e garantito 920 posti, tanti ma non sufficienti a soddisfare le 1.545 domande presentate dalle famig

3 minuti di lettura

Sono state complessivamente 1.545 le domande presentate dalle famiglie, a fronte di 920 posti disponibili nelle 16 istituzioni scolastiche coinvolte, tra Istituti comprensivi statali e scuole paritarie. nel progetto sperimentale “La scuola riparte insieme”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, a cui ha aderito il Comune di Modena, per offrire attività educative, ricreative, sportive e laboratoriali gratuite nel periodo che precede l’inizio dell’anno scolastico.

Proprio nella giornata di avvio, l’assessore alle Politiche educative Federica Venturelli ha fatto visita alle scuole primarie Leopardi (foto), una delle realtà coinvolte nel progetto, per incontrare bambini, operatori e personale scolastico e vedere da vicino lo svolgimento delle attività organizzate, all’Istituto comprensivo 7, da Pentathlon Modena.


Nel dettaglio, sono 969 le domande definitive presentate per le attività nei dieci Istituti comprensivi statali, a fronte di 600 posti disponibili, con 55 richieste relative a bambini con disabilità. A queste si aggiungono le 576 richieste raccolte dalle sei scuole paritarie, che mettono a disposizione complessivamente 320 posti. Per queste ultime, le richieste sono 135 per la prima settimana, di cui 13 relative a bambini con disabilità, e 441 per la seconda, di cui 30 relative a bambini con disabilità.

Per l’assegnazione dei posti è stata data priorità ai bimbi con disabilità certificata, ai quali è garantita l’assistenza educativa; i posti rimanenti sono stati assegnati seguendo l’ordine cronologico delle domande.

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Il progetto è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna con risorse fino a 265.902 euro.


Nel dettaglio, nelle scuole statali le attività si svolgono dal 31 agosto all’11 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, e sono rivolte agli alunni che nell’anno scolastico 2026/2027 frequenteranno le classi dalla seconda alla quinta della primaria. Le scuole paritarie organizzano invece le attività secondo propri calendari, in alcuni casi fino al 14 settembre.

Le attività proposte spaziano dallo sport ai laboratori creativi, dalla robotica educativa alle discipline Stem, fino a giochi e percorsi ludico-educativi. Negli Istituti comprensivi statali sono coinvolti diversi gestori: Geesink Team all’IC1, Scuola di Pallavolo Serramazzoni/Anderlini all’IC2, World Child agli IC3, IC4, IC5, IC6, IC8 e IC9, Pentathlon Modena all’IC7 e Officina del Movimento all’IC10. Le sei paritarie aderenti sono invece Madonna Pellegrina, Casa Famiglia, San Faustino, Tommaso Pellegrini, La Carovana e The American Bilingual School – Education Nest.

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Proprio nella giornata di avvio, l’assessore alle Politiche educative Federica Venturelli ha fatto visita alle scuole primarie Leopardi, una delle realtà coinvolte nel progetto, per incontrare bambini, operatori e personale scolastico e vedere

da vicino lo svolgimento delle attività organizzate, all’Istituto comprensivo 7, da Pentathlon Modena.

Nel dettaglio, sono 969 le domande definitive presentate per le attività nei dieci Istituti comprensivi statali, a fronte di 600 posti disponibili, con 55 richieste relative a bambini con disabilità. A queste si aggiungono le 576 richieste raccolte dalle sei scuole paritarie, che mettono a disposizione complessivamente 320 posti. Per queste ultime, le richieste sono 135 per la prima settimana, di cui 13 relative a bambini con disabilità, e 441 per la seconda, di cui 30 relative a bambini con disabilità.

Per l’assegnazione dei posti è stata data priorità ai bimbi con disabilità certificata, ai quali è garantita l’assistenza educativa; i posti rimanenti sono stati assegnati seguendo l’ordine cronologico delle domande. Il progetto è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna con risorse fino a 265.902 euro.

Nel dettaglio, nelle scuole statali le attività si svolgono dal 31 agosto all’11 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, e sono rivolte agli alunni che nell’anno scolastico 2026/2027 frequenteranno le classi dalla seconda alla quinta della primaria. Le scuole paritarie organizzano invece le attività secondo propri calendari, in alcuni casi fino al 14 settembre.

Le attività proposte spaziano dallo sport ai laboratori creativi, dalla robotica educativa alle discipline Stem, fino a giochi e percorsi ludico-educativi.

Negli Istituti comprensivi statali sono coinvolti diversi gestori: Geesink Team all’IC1, Scuola di Pallavolo Serramazzoni/Anderlini all’IC2, World Child agli IC3, IC4, IC5, IC6, IC8 e IC9, Pentathlon Modena all’IC7 e Officina del Movimento all’IC10. Le sei paritarie aderenti sono invece Madonna Pellegrina, Casa Famiglia, San Faustino, Tommaso Pellegrini, La Carovana e The American Bilingual School – Education Nest.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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