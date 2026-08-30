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Modena, auto rubata a una coppia nel parcheggio della Festa dell’Unità

Modena, auto rubata a una coppia nel parcheggio della Festa dell’Unità

E’ successo giovedì sera. Marito e moglie hanno passato la serata alla Festa, ma al loro ritorno l’auto era sparita

1 minuto di lettura
Serata amara per una coppia di Bastiglia che giovedì ha deciso di trascorrere la serata alla Festa dell’Unità di Modena. Marito e moglie sono giunti nel parcheggio di via Divisione Acqui intorno alle 20, ma al loro ritorno intorno alle 23 l’auto - una Panda rossa (in foto) - era sparita. Immediata la telefonata alla polizia che è giunta sul posto i pochi minuti dalla vicina questura. Al momento però le indagini non hanno portato a nulla.
In caso di avvistamento dell’auto è possibile contattare anche la nostra redazione.
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