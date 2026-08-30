Modena, auto rubata a una coppia nel parcheggio della Festa dell’Unità

Serata amara per una coppia di Bastiglia che giovedì ha deciso di trascorrere la serata alla Festa dell’Unità di Modena. Marito e moglie sono giunti nel parcheggio di via Divisione Acqui intorno alle 20, ma al loro ritorno intorno alle 23 l’auto - una Panda rossa (in foto) - era sparita. Immediata la telefonata alla polizia che è giunta sul posto i pochi minuti dalla vicina questura. Al momento però le indagini non hanno portato a nulla.

In caso di avvistamento dell’auto è possibile contattare anche la nostra redazione.



Redazione Pressa La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec... Continua