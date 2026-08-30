Modena, auto rubata a una coppia nel parcheggio della Festa dell’Unità
E’ successo giovedì sera. Marito e moglie hanno passato la serata alla Festa, ma al loro ritorno l’auto era sparita
In caso di avvistamento dell’auto è possibile contattare anche la nostra redazione.
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