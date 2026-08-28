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Coltivava, produceva e spacciava cannabis, tutto in casa: arrestato dalla GDF di Modena

Coltivava, produceva e spacciava cannabis, tutto in casa: arrestato dalla GDF di Modena

L'uomo, di Castelnuovo Monti, è stato bloccato in città nel corso di un controllo con unità cinofila mentre viaggiava su un Flixbus

2 minuti di lettura
Un controllo sul territorio si è trasformato in una significativa operazione antidroga della Guardia di Finanza di Modena. I Baschi Verdi della Sezione Operativa Pronto Impiego hanno fermato alla stazione di Modena un autobus di linea “Flixbus” proveniente da Crotone, dopo che l’unità cinofila aveva segnalato un passeggero, un cittadino italiano residente a Castelnovo ne’ Monti. La verifica immediata ha portato al rinvenimento di una piccola quantità di marijuana, ma gli accertamenti successivi, coordinati dalla Procura di Reggio Emilia, hanno aperto uno scenario ben più ampio.
La perquisizione domiciliare ha infatti permesso di scoprire all’interno dell’abitazione dell’uomo una vera e propria filiera di produzione della marijuana, completa di semi, fertilizzanti, piante interrate, lampade per la coltivazione e prodotto essiccato pronto per la vendita. I finanzieri hanno trovato anche materiale per il confezionamento, buste sigillate contenenti stupefacente, apparecchiature per il sottovuoto e una pressa utilizzata per sigillare le dosi.

 


Tra gli elementi di maggiore interesse investigativo figura il ritrovamento del cosiddetto “WAX”, un derivato della cannabis ottenuto tramite estrazione e raffinazione, caratterizzato da un’elevatissima concentrazione di THC. Le analisi di laboratorio stabiliranno la percentuale esatta di principio attivo.
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Nell’abitazione erano presenti anche gli strumenti necessari alla produzione di questa sostanza e i residui conservati in un barattolo nella camera dell’indagato.
Al termine dell’operazione sono stati sequestrati oltre dieci chilogrammi di marijuana, tra piante, prodotto finito e WAX, insieme a circa cinquanta grammi di hashish e a tutto il materiale utilizzato per coltivazione, produzione e confezionamento. L’uomo è stato arrestato in flagranza e gli sono stati contestati i reati previsti dall’articolo 73 comma 4 del DPR 309/1990, relativi alla produzione, traffico e detenzione di stupefacenti, e dall’articolo 80 comma 2, che riguarda l’ingente quantità.
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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