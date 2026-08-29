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Per non dimenticare: Francesca Albanese dal palco del DIG invita i 'compagni' alla mobilitazione ed esala la Flottilla

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Nell'edizione 2025 del DIG Festival l'intervento politico della relatrice ONU per i territori palestinesi. ldea relatrice ONU per le Nazioni Unite. Confermata la sua presenza anche per l'edizione 2026 finanziata dal Comune per 100.000 euro e 50.000 dalla Regione Emilia-Romagna

1 minuto di lettura
Francesca Albanese Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, già ospite nell'edizione 2025 del DIG Festival, sarà nuovamente a Modena ospite dell'edizione 2026 DIG Festival Bella Ciao, finanziata con 100.000 euro dal Comune di Modena e 50.000 euro dalla Regione Emilia-Romagna


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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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