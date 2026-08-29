Per non dimenticare: Francesca Albanese dal palco del DIG invita i 'compagni' alla mobilitazione ed esala la Flottilla
Nell'edizione 2025 del DIG Festival l'intervento politico della relatrice ONU per i territori palestinesi. ldea relatrice ONU per le Nazioni Unite. Confermata la sua presenza anche per l'edizione 2026 finanziata dal Comune per 100.000 euro e 50.000 dalla Regione Emilia-Romagna
Nell'edizione 2025 del DIG Festival l'intervento politico della relatrice ONU per i territori palestinesi. ldea relatrice ONU per le Nazioni Unite. Confermata la sua presenza anche per l'edizione 2026 finanziata dal Comune per 100.000 euro e 50.000 dalla Regione Emilia-Romagna
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