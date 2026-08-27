A Montecreto, 'La scuola di dialogo'

Ad aprire la rassegna, sabato 29 agosto alle 17.30 al Parco dei Castagni, sarà la compagnia svizzera PLIM Creazioni con “Genealogie Caprine”, spettacolo di teatro documentario firmato da Piera Gianotti Rosenberg, che ne cura creazione, testo e interpretazione. Il lavoro osserva i legami familiari e personali all’interno di un gregge di capre e ne ricava un racconto sul comportamento e sulla storia dell’essere umano.
Domenica 6 settembre alle 17.00, sempre al Parco dei Castagni, Federica Bognetti porterà in scena “Pensare la pace durante un raid aereo”, tratto da un testo di Virginia Woolf, con drammaturgia della stessa Bognetti e costumi della Compagnia Veranda Rabbit. Scritto nell’agosto del 1940, sotto i bombardamenti, e arricchito da frammenti di Tre ghinee, il testo affida al pensiero femminile una domanda ancora attuale: che cosa si può fare per prevenire le guerre?
Sabato 12 settembre alle 17.00, al Parco dei Castagni, il teatro incontrerà le bambine e i bambini con Rosie, di Francesco Manenti e Daria Menichetti, in scena con Daria Menichetti. Liberamente ispirato a “Il segreto di Rosie” di Maurice Sendak, lo spettacolo è un gioco di travestimenti e fantasia, pensato per il pubblico dai 3 anni. Il fine settimana conclusivo sarà affidato alla Compagnia Nardinocchi/Matcovich.
Sabato 19 settembre, dalle 15.00 alle 18.30, e domenica 20 settembre, dalle 10.00 alle 13.00, tra le strade del paese, con ritrovo al Bar Sport, la compagnia condurrà “Mappe”, laboratorio di drammaturgia aperto a chiunque desideri attraversare il territorio della memoria. Partendo dal rapporto con il luogo e dal metodo dell’osservazione oggettiva, il percorso intreccerà lo spazio con la memoria autobiografica dei partecipanti attraverso scrittura, improvvisazione ed esercizi di gruppo.
Domenica 20 settembre alle 17.00, al Parco dei Castagni, la rassegna si concluderà con “Strada maestra”, spettacolo nato dal progetto di ricerca Terramadre e prodotto da Florian Metateatro. Il lavoro si apre con una camminata di osservazione condivisa con il pubblico e prosegue con il racconto dei territori e delle persone incontrate durante un anno di viaggio a contatto con la natura.
IL PROGRAMMA
Sabato 29 agosto, ore 17.30 – Parco dei Castagni
Genealogie Caprine
Creazione, testo e interpretazione di Piera Gianotti Rosenberg
Dai 9 anni
Domenica 6 settembre, ore 17.00 – Parco dei Castagni
Pensare la pace durante un raid aereo
Di Virginia Woolf
Traduzione di Roberta Cimarosti
Drammaturgia, interpretazione e cura di Federica Bognetti
Sabato 12 settembre, ore 17.00 – Parco dei Castagni
Rosie
Di Francesco Manenti e Daria Menichetti
Con Daria Menichetti
Dai 3 anni
Sabato 19 settembre, ore 15.00–18.30, e domenica 20 settembre, ore 10.00–13.00 – Strade del paese, ritrovo al Bar Sport
Mappe
Laboratorio di drammaturgia a cura di Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich
Domenica 20 settembre, ore 17.00 – Parco dei Castagni
Strada maestra
Di e con Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich.