A Montecreto, 'La scuola di dialogo'

Quattro spettacoli e un laboratorio per portare il teatro contemporaneo tra i castagni secolari di Montecreto. Da sabato 29 agosto a domenica 20 settembre, la rassegna “La Scuola del Dialogo – una montagna che include” racconta il valore delle differenze e invita a costruire una comunità aperta e inclusiva attraverso i diversi linguaggi dello spettacolo dal vivo. È la nuova proposta di InStabile 19 APS che, dopo gli ottimi riscontri ottenuti con il Festival FRAIL ospitato, oltre che a Montecreto, anche nei Comuni di Fanano e Sestola prosegue il proprio percorso di sensibilizzazione e coinvolgimento, portando la magia delle arti performative anche nei territori lontani dai principali circuiti culturali. “La Scuola del Dialogo – una montagna che include nasce per favorire una cultura delle diversità e della non discriminazione, promuovere la parità tra donne e uomini e contrastare gli stereotipi di genere.” spiega Laura Tondelli, presidente di InStabile 19 e direttrice artistica della rassegna. “Il linguaggio teatrale diventa così uno strumento di dialogo, trasformando le vie, i parchi e gli spazi pubblici di Montecreto in luoghi d’incontro, nei quali la montagna si fa comunità e le differenze diventano una risorsa condivisa.” Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.La rassegna è organizzata in collaborazione con il Comune di Montecreto e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del Bando per la presentazione di progetti rivolti alla promozione e al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere.Ad aprire la rassegna, sabato 29 agosto alle 17.30 al Parco dei Castagni, sarà la compagnia svizzera PLIM Creazioni con “Genealogie Caprine”, spettacolo di teatro documentario firmato da Piera Gianotti Rosenberg, che ne cura creazione, testo e interpretazione. Il lavoro osserva i legami familiari e personali all’interno di un gregge di capre e ne ricava un racconto sul comportamento e sulla storia dell’essere umano.Domenica 6 settembre alle 17.00, sempre al Parco dei Castagni, Federica Bognetti porterà in scena “Pensare la pace durante un raid aereo”, tratto da un testo di Virginia Woolf, con drammaturgia della stessa Bognetti e costumi della Compagnia Veranda Rabbit. Scritto nell’agosto del 1940, sotto i bombardamenti, e arricchito da frammenti di Tre ghinee, il testo affida al pensiero femminile una domanda ancora attuale: che cosa si può fare per prevenire le guerre?Un invito a riconoscere e superare gli stereotipi che per secoli hanno imprigionato donne e uomini in ruoli imposti.Sabato 12 settembre alle 17.00, al Parco dei Castagni, il teatro incontrerà le bambine e i bambini con Rosie, di Francesco Manenti e Daria Menichetti, in scena con Daria Menichetti. Liberamente ispirato a “Il segreto di Rosie” di Maurice Sendak, lo spettacolo è un gioco di travestimenti e fantasia, pensato per il pubblico dai 3 anni. Il fine settimana conclusivo sarà affidato alla Compagnia Nardinocchi/Matcovich.Sabato 19 settembre, dalle 15.00 alle 18.30, e domenica 20 settembre, dalle 10.00 alle 13.00, tra le strade del paese, con ritrovo al Bar Sport, la compagnia condurrà “Mappe”, laboratorio di drammaturgia aperto a chiunque desideri attraversare il territorio della memoria. Partendo dal rapporto con il luogo e dal metodo dell’osservazione oggettiva, il percorso intreccerà lo spazio con la memoria autobiografica dei partecipanti attraverso scrittura, improvvisazione ed esercizi di gruppo.Domenica 20 settembre alle 17.00, al Parco dei Castagni, la rassegna si concluderà con “Strada maestra”, spettacolo nato dal progetto di ricerca Terramadre e prodotto da Florian Metateatro. Il lavoro si apre con una camminata di osservazione condivisa con il pubblico e prosegue con il racconto dei territori e delle persone incontrate durante un anno di viaggio a contatto con la natura.La scenografia partecipata sarà costruita con gli oggetti raccolti lungo il cammino.Sabato 29 agosto, ore 17.30 – Parco dei CastagniGenealogie CaprineCreazione, testo e interpretazione di Piera Gianotti RosenbergDai 9 anniDomenica 6 settembre, ore 17.00 – Parco dei CastagniPensare la pace durante un raid aereoDi Virginia WoolfTraduzione di Roberta CimarostiDrammaturgia, interpretazione e cura di Federica BognettiSabato 12 settembre, ore 17.00 – Parco dei CastagniRosieDi Francesco Manenti e Daria MenichettiCon Daria MenichettiDai 3 anniSabato 19 settembre, ore 15.00–18.30, e domenica 20 settembre, ore 10.00–13.00 – Strade del paese, ritrovo al Bar SportMappeLaboratorio di drammaturgia a cura di Laura Nardinocchi e Niccolò MatcovichDomenica 20 settembre, ore 17.00 – Parco dei CastagniStrada maestraDi e con Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich.