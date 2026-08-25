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Sestola, si è chiuso ieri sera il tradizionale ciclo di incontri sul narrare promossi da Sandro Pipino

Sestola, si è chiuso ieri sera il tradizionale ciclo di incontri sul narrare promossi da Sandro Pipino

Una serie di appuntamenti con gli autori locali e non che da anni caratterizza l'offerta culturale di Sestola

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Si è chiuso ieri sera a Sestola il ciclo di incontri 'sul narrarare', 'Appuntamenti in Appennino', promossi dal noto artista e pittore Sandro Pipino in collaborazione con il Comune. Una serie di appuntamenti con gli autori locali e non che da anni caratterizza l'offerta culturale di Sestola. Protagonisti quest'anno sono stati Loris Baraldi col suo 'Beniamino La Torre, un narratore autobiografico', Emanuele Malavolti con 'Quel che conta', Marcella Ori e Sara Roli con i loro romani gialli, Luigi Alberto Pini con 'Il viaggiatore', Mario Ventura con 'Il Coccodrillo', Luigi Ottani con 'Il reportage, una, tante verità', Alessia Vignali con un partecipatissimo approfondimento su Gino Covili e ieri sera con Giuseppe Leonelli con 'L'elogio della tracotanza'.

'Autori che hanno saputo coinvolgere ed emozionare i numerosi presenti e una conduzione aperta agli interventi del pubblico che ha reso vivace e vissuto ogni appuntamento settimanale - commenta il prof Pietro Bertolasi.

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