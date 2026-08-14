Sestola, a Ferragosto con 'L'inganno del secolo' di Giovanni Taurasi

Appuntanamento domani, giorno di Ferragosto, a Sestola alle 17.30 con la presentazione della nuova edizione del romanzo dello storico e politico carpigiano Giovanni Taurasi, 'L'ingranno del secolo'.

Un ricercatore si imbatte in un documento riservato e da storico ricostruisce avvenimenti realmente accaduti in epoche diverse. Si intrecciano così il furto del più celebre quadro del mondo, la vita picaresca di un falsario tra Otto e Novecento e quella di esperti di storia dell’arte, la grande storia coi suoi protagonisti (Napoleone, Hitler, Mussolini, Stalin, Churchill). Il collante è l’opera d’arte rubata: la Gioconda di Leonardo.

L'appuntamento è al Giardino della Biblioteca comunale in via del Macello 10.