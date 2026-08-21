Tornano gli Appuntamente in Appennino tra letteratura, arte e costume promossi col patrocino del Comune di Sestola e l'associazione culturale Tempio. Lunedì 24 agosto alle 18 a Sestola si terrà l'ultimo degli otto incontri estivi alla Biblioteca comunale in via del Macello 10 sul 'narrare' a cura di Sandro Pipino. Con il direttore de La Pressa Giuseppe Leonelli si parlerà del libro Elogio della tracotanza, edito da EtaBeta. Al termine dell'incontro verrà offerto in brindisi. Per informazioni Iat Sestola 053662324.
Sestola, lunedì l'ultimo degli 8 incontri sul narrare con 'L'elogio della tracotanza'
Alla Biblioteca comunale in via del Macello 10 alle 18, a cura di Sandro Pipino
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