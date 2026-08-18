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A Montecuccolo la fine degli Estensi

A Montecuccolo la fine degli Estensi

L'ospite della serata sarà Elena Bianchini Braglia con il suo ultimo libro Le sorelle del Duca

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La fine degli Estensi è una storia che va raccontata al femminile. Un racconto che sarà possibile ascoltare venerdì 21 agosto alle 21 al castello di Montecuccolo, nell'ambito del ciclo di inconri estivo “storia sotto le stelle”. L'ospite della serata sarà Elena Bianchini Braglia con il suo ultimo libro Le sorelle del Duca.

La dinastia quasi millenaria degli Este chiude la sua parabola storica con due donne: Maria Beatrice e Maria Teresa, le importantissime e quasi sconosciute sorelle di Francesco V d'Austria Este, ultimo duca di Modena, morto nel 1875 senza eredi.

Sconosciute perchè fino ad oggi nessuno aveva svolto ricerche e scritto sulla loro vita. Importantissime perchè protagoniste a tutti gli effetti dei travagliati e a tratti drammatici accadimenti della seconda metà dell'Ottocento. Andate in spose ai pretendenti di Spagna e di Francia, le vicende politiche dell'epoca impedirono a entrambe di ascendere al trono. Fatto che accolsero con una serena accettazione a noi quasi incomprensibile. In questo degne eredi della loro antenata conosciuta come Mary af Modena, per un breve periodo regina d'Inghilterra, che amava ripetere essere più importante il regno eterno di qualsiasi regno terreno.

Attraverso le centinaia di lettere conservate all'Archivio di Stato di Modena sono ripercorse le vite delle ultime rappresentanti della famiglia d'Este. Le vicende politiche si intrecciano ai fatti personali, le profonde riflessioni sulla cultura e la religione vanno a braccetto con le “chiacchiere leggere” con le amiche lasciate a Modena dopo l'esilio. Il linguaggio forbito si alterna a espressioni colloquiali, con qualche concessione al dialetto modenese. A testimonianza che benché il cognome comprendesse la parola Austria, con le sorelle del Duca di estingue una casata modenese.

L'evento è a ingresso libero e gratuito.

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