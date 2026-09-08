Mary of Modena e la sua rete di donne, venerdì al Castello di Montecuccolo

'Mary of Modena e la sua rete di donne: artiste e intellettuali nella Londra del Seicento'. E' questo il tema del prossimo incontro, venerdì 11 settembre alle 21, al Castello di Montecuccolo di Pavullo. Un viaggio affascinante alla scoperta del ruolo delle donne nell'Inghilterra del Seicento, tra protagoniste, artiste e intellettuali che hanno fatto la storia.

Protagoniste della serata Laura Corallo ed Elena Bianchini Braglia. Per chi fosse interessato a cenare con la relatrice presso La Tavola del Maniero, info 338 6653382.