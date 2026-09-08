Maxi-appalto del Comune per l'educativa di strada: impegnati dal Comune 718.000 euro in tre anni

Quando nel 2022 il Comune di Modena affidò per la prima volta in forma organica il servizio di educativa di strada e di prossimità, la previsione di spesa triennale era nettamente inferiore a quella attuale. Il valore complessivo dell’appalto 2022–2024 si aggirava infatti attorno ai 450 mila euro, comprensivi di IVA e delle voci accessorie previste dalla normativa.Quattro anni dopo, la nuova determina dirigenziale firmata alcuni giorni fa cambia radicalmente la scala dell'impegno economico da parte del Comune. Per il triennio 2027–2029, il valore complessivo dell’appalto – tra importo base, IVA, opzioni, revisione prezzi e possibili variazioni contrattuali – arriva a 718.331,12 euro, come riportato testualmente nella determina. Una cifra che supera di oltre 250 mila euro la previsione del triennio citato, con un incremento percentuale che si avvicina al 60%.L’aumento è ancora più evidente se si considera che il nuovo appalto mantiene la stessa struttura del precedente: educativa di strada, prevenzione nei locali notturni e interventi di prossimità nelle scuole dove gli operatori dell'educativa di strada sono destinati nuovamente ad incrociare gli school tutor, ovvero gli operatori dela sicurezza, oggetto di un altro importante appalto di affidamento del servizio definito nei giorni scorsi.La determina giustifica l’aumento solo in termini generici, parlando della volontà dell’Amministrazione di “rafforzare le attività di educativa di strada e prossimità” e di “potenziare gli interventi”.Ma non fornisce alcuna rendicontazione delle attività svolte nel triennio precedente, né un’analisi dei risultati ottenuti, delle criticità riscontrate o delle nuove esigenze emerse. Non vengono presentati dati, indicatori, report o valutazioni che permettano di comprendere perché il servizio debba costare così tanto di più.Il servizio di educativa di strada è gestito dall’Ufficio Sport e Giovani e, dal 2020 in poi. Dal punto di vista tecnico, si sono succedute diverse procedure di affidamento,. In particolare, nei periodi settembre 2020–dicembre 2021 e settembre 2022–dicembre 2024 sono stati pubblicati due avvisi pubblici ai quali la cooperativa Caleidos ha partecipato come unica concorrente. Per gli anni 2025 e 2026, si è proceduto con affidamenti diretti. Il nuovo appalto prevede un servizio operativo da gennaio 2027.