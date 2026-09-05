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Gattile intercomunale di Modena: oltre 60 gattini in cerca di adozione

Gattile intercomunale di Modena: oltre 60 gattini in cerca di adozione

Il fenomeno si ripete ogni anno con l’aumento degli abbandoni, delle rinunce di proprietà e delle nascite non controllate

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Anche quest’anno, durante la stagione estiva, è arrivata puntuale l’ondata di cucciolate al Gattile Intercomunale di Modena, la struttura gestita dall’associazione Felix &co Odv e situata in Strada Pomposiana 292/A. Attualmente sono oltre 60 i gattini in cerca di adozione, distribuiti tra il gattile e le case delle balie, volontarie e volontari che si prendono cura dei piccoli più fragili e delle mamme con prole.

Il fenomeno si ripete ogni anno con l’aumento degli abbandoni, delle rinunce di proprietà e delle nascite non controllate. In particolare, quest’anno sono numerosi i ritrovamenti di cucciolate durante i fine settimana, giorni tipici delle staffette provenienti spesso dal Sud.

L’invito ai cittadini che desiderano avvicinarsi al mondo felino è di recarsi direttamente in Gattile negli orari di apertura, senza appuntamento, dove i volontari potranno presentare i gatti in cerca di una famiglia.

Oltre ai cuccioli, sono infatti numerosi anche i gatti adulti e anziani ospitati nella struttura, in attesa di una seconda possibilità. Complessivamente, i gatti presenti sono più di 170. Dall’inizio dell’anno, dal primo gennaio al 31 agosto, si sono già registrati 298 ingressi e 126 adozioni, a conferma di un flusso costante che non accenna a fermarsi.

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I volontari della struttura rinnovano quindi l’appello alla cittadinanza ad adottare in modo consapevole, ma anche a sterilizzare, un’azione fondamentale per limitare un problema che rischia di mettere in crisi il sistema di accoglienza e tutela degli animali.

Chi desidera accogliere un micio può recarsi in struttura, in Strada Pomposiana 292/A, negli orari di apertura: il martedì, mercoledì e giovedì dalle 12 alle 16, il venerdì dalle 11 alle 13 e il sabato e la domenica dalle 12 alle 17. I gattini vengono affidati a partire dai 60 giorni di età, già vaccinati, spulciati, dotati di microchip e abituati alla lettiera.

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