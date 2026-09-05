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Modena, un libro che raccoglie testimonianze su Albachiara Cristiani: l’eredità di una vita donata

Modena, un libro che raccoglie testimonianze su Albachiara Cristiani: l’eredità di una vita donata

'Il racconto di un gesto significativo, una frase rimasta nel cuore, un episodio vissuto insieme, oppure anche un semplice pensiero o una riflessione personale'

2 minuti di lettura
La famiglia di Albachiara Cristiani, scomparsa a Modena lo scorso febbraio ad appena 53 anni, ha aperto oggi la raccolta delle testimonianze, dei ricordi e delle voci di quanti hanno conosciuto Albachiara e desiderano contribuire a custodire e tramandare la memoria della sua vita.
'Già impegnati nella raccolta di testimonianze, ricordi e voci che possano custodire e tramandare la memoria di Albachiara, annunciamo ufficialmente la piena disponibilità a ricevere i contributi di tutti coloro che l’hanno conosciuta: amici, collaboratori, compagni di cammino, conoscenti e chiunque desideri condividere un ricordo autentico della sua persona - scrive la famiglia -. Saranno accolte testimonianze di ogni genere: il racconto di un gesto significativo, una frase rimasta nel cuore, un episodio vissuto insieme, oppure anche un semplice pensiero o una riflessione personale che possa contribuire a delineare la ricchezza umana e spirituale della sua vita'.
'Per garantire il massimo rispetto verso ciascun contributo, le modalità di raccolta e di eventuale inserimento nell’opera verranno comunicate privatamente agli interessati. Ogni testimonianza sarà valutata attraverso un confronto con gli autori del libro e potrà essere pubblicata esclusivamente previa autorizzazione espressa dei diretti interessati. Per ragioni organizzative e redazionali, il periodo destinato al ricevimento delle testimonianze avrà inizio oggi, 5 settembre, e terminerà il 25 febbraio 2027, data che richiama la salita al Cielo di Albachiara.
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Dopo tale termine non sarà più possibile garantire l’inserimento dei contributi all’interno dell’opera'.
Gli introiti derivanti dalla vendita del volume saranno destinati innanzitutto alla copertura delle spese necessarie alla realizzazione, produzione e diffusione dell’opera, comprese le spese organizzative ad essa connesse e l’eventuale parte eccedente sarà destinata a finalità benefiche, 'nel desiderio che il frutto della memoria di Albachiara possa continuare a generare bene'.
'L’intento è che, una volta sostenute le necessità legate alla realizzazione del memoriale, il frutto della testimonianza di Albachiara possa continuare a generare bene, sostenendo realtà che operano concretamente a servizio della vita, della persona, della dignità umana e della comunità. Fin d’ora rivolgiamo il nostro più sincero ringraziamento a tutti coloro che accoglieranno questo invito con disponibilità, affetto e partecipazione. Ogni ricordo condiviso rappresenterà un dono prezioso per custodire e trasmettere l’eredità di una vita che ha lasciato un segno profondo nel cuore di molti. Chiediamo infine a tutti una preghiera per gli autori, per quanti collaboreranno alla realizzazione di quest’opera e perché questo progetto possa essere portato a compimento secondo la volontà di Dio, diventando occasione di speranza, memoria e
bene per tante persone'.
Le testimonianze, i ricordi, i pensieri e le voci potranno essere inviati a cristianialbachiara@gmail.com. Per qualsiasi dubbio o chiarimento è possibile contattare il numero: 388 871 7944.
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