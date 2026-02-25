Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani

Lutto nel mondo del volontariato e della diocesi modenese. E' morta a 53 anni Albachiara Cristiani, instancabile organizzatrice di pellegrinaggi religiosi e impegnata da anni nel noto negozio di via Peretti, 'Nuovo emporio cattolico'.'Nonostante non ci potranno mai essere parole giuste per descrivere la personalità, il carisma, la sensibilità e le importanti qualità umane di Albachiara, ci teniamo a dare un conciso, e mai sufficiente, commento su cosa lei ha rappresentato all'intera comunità - scrivono in un toccante ricordo i famigliari -. A seguito di un male oramai troppo avanzato ha combattuto fino all'ultimo respiro per rimanere in vita, quella stessa vita che ha sempre difeso in qualsiasi circostanza, luogo, e tempo, rimanendo indissolubilmente ancorata ai principi che muovevano i suoi passi, prima di spegnersi questa notte tra l'affetto e l'amore della sua famiglia. È stato commovente notare la vicinanza ed il sostegno ricevuti negli ultimi giorni della sua permanenza in vita da innumerevoli personalità. I suoi familiari e parenti infatti ci tengono a ringraziare i tanti amici, conoscenti, autorità pubbliche, ecclesiastici, e privati con cui ha realizzato momenti importanti e significativi del suo lavoro e della sua, se pur breve, così intensa esistenza'.'Tra eventi, pellegrinaggi a Međugorje ed in altriluoghi benedetti, conferenze e il suo noto negozio di articoli religiosi di via Peretti 'Nuovo Emporio Cattolico Totus Tuus', non solo si è distinta per la sua umanità, cultura e carità, ma si è anche fatta rispettare per mezzo della sua intransigibile coerenza ai valori che portava avanti, rendendosi punto di riferimento e testimonianza di vita cristiana per tante persone e fedeli, anche attraverso quella simpatia unica di cui era connotata. Albachiara se n'è andata troppo presto, e per quanto possa aver lasciato un vuoto incolmabile, rimarrà sempre viva nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerla. Nonostante il momento di difficoltà sanitaria che l'ha per un lungo periodo bloccata dalle tante attività, il carisma di Albachiara non è mai stato dimenticato nell'ambito sociale, politico, civile, religioso e, soprattutto, nel contesto famigliare di tutti i giorni. Siamo certi che ha sentito e sentirà per sempre l'affetto e l'amore trasmesso dalle tantissime persone che hanno condiviso in questi ultimi giorni con lei, e per lei, una preghiera, un gesto di vicinanza, una parola e l'amore che provavano nei suoi confronti.Albachiara è stata una donna molto forte, ricevendo preghiere persino aldilà nel nostro territorio nazionale, e adesso che fisicamente non ci sarà più rimarrà indelebilmente presente nei cuori, nello spirito e nella memoria di tante persone, a da queste non se ne andrà mai'.Il rosario si terrà domani, giovedì 26 febbraio, alle 20:30 presso la parrocchia San Giovanni Bosco di Via Panfilo Sassi. Il funerale venerdì 27 febbraio alle 15 sempre presso la parrocchia San Giovanni Bosco di Via Panfilo Sassi.Alla famiglia di Albachiara vanno le più profonde condoglianze della redazione de La Pressa