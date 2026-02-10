Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Il Comune di Modena, come da tradizione, ha ricevuto e ringraziato, a nome della comunità, i dipendenti comunali che nel corso del 2025 sono andati in pensione. L’incontro si è svolto nella sala del Consiglio comunale, in occasione della seduta di lunedì 9 febbraio, in presenza del sindaco Massimo Mezzetti, del presidente del Consiglio Antonio Carpentieri e di una rappresentanza dei 48 operatori che lo scorso anno hanno lasciato il servizio.

Nel suo intervento, il presidente Carpentieri ha voluto evidenziare il valore dell'iniziativa svolta all'interno dell'Aula consiliare, simbolo della comunità riconoscente del 'servizio' svolto: 'Servire è la parola che meglio qualifica il vostro impegno - ha rimarcato Carpentieri - un lavoro svolto al servizio del Comune e quindi della comunità modenese, contribuendo in modo concreto alla qualità di vita dei cittadini e al buon funzionamento della città'.

I 48 dipendenti pensionati del 2025, di cui 41 donne, provengono da vari settori dell’Amministrazione comunale: Istruzione (10 operatori), Servizi sociali (10), Polizia locale (5), Lavori pubblici e manutenzione della città (4), Ambiente (4), Pianificazione (3), Risorse finanziarie (3), Risorse umane (2), Cultura (2), Direzione generale (2), Smart city (1), Avvocatura civica (1) e Personale (1).

A ciascun ex dipendente, di cui è stato letto il nome in aula, è stata donata una cartellina con alcune stampe della Modena del passato.