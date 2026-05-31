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Malore in acqua: modenese di 69 anni muore al Lido della Nazioni

Malore in acqua: modenese di 69 anni muore al Lido della Nazioni

Questa mattina. Inutili I soccorsi di emergenza sulla spiaggia

1 minuto di lettura

Una mattinata di vacanza si è trasformata in tragedia al Lido delle Nazioni, uno dei Lidi Ferraresi, dove un uomo di 69 anni, residente a Ravarino, ha perso la vita dopo un malore improvviso mentre si trovava in acqua.

Secondo le prime informazioni, l’uomo stava facendo il bagno quando si è accasciato, attirando l’attenzione dei presenti. Subito è scattato l’allarme: i bagnini lo hanno raggiunto e riportato a riva, mentre venivano attivati i soccorsi.

Sul posto sono arrivate in pochi minuti le squadre del 118, supportate dall’elisoccorso decollato da Ravenna. I sanitari hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione, proseguite a lungo sulla spiaggia. Ogni tentativo, però, è risultato vano: il 69enne è deceduto senza mai riprendere conoscenza.


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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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