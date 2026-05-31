Malore in acqua: modenese di 69 anni muore al Lido della Nazioni

Una mattinata di vacanza si è trasformata in tragedia al Lido delle Nazioni, uno dei Lidi Ferraresi, dove un uomo di 69 anni, residente a Ravarino, ha perso la vita dopo un malore improvviso mentre si trovava in acqua.

Secondo le prime informazioni, l’uomo stava facendo il bagno quando si è accasciato, attirando l’attenzione dei presenti. Subito è scattato l’allarme: i bagnini lo hanno raggiunto e riportato a riva, mentre venivano attivati i soccorsi.

Sul posto sono arrivate in pochi minuti le squadre del 118, supportate dall’elisoccorso decollato da Ravenna. I sanitari hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione, proseguite a lungo sulla spiaggia. Ogni tentativo, però, è risultato vano: il 69enne è deceduto senza mai riprendere conoscenza.



