Futuro Nazionalle: in provincia di Modena, a due mesi dalla nascita 300 tesserati

Superati i 300 iscritti in provincia di Modena a due mesi dalla nascita di Futuro Nazionale, il nuovo partito fondato dal Generale Roberto Vannacci. Un risultato straordinario che conferma come il movimento rappresenti la forza propulsiva della destra italiana e la novità politica più rilevante degli ultimi decenni.

La nascita ufficiale del partito si completerà tra due settimane a Roma, con l’Assemblea Costituente nazionale. Intanto, sul territorio modenese, il Comitato Costituente Modena 20 ha già strutturato una presenza capillare in tutta la provincia.“È un risultato che ci riempie di orgoglio e di responsabilità”, dichiara Federica Barozzi, referente del Comitato Costituente Modena 20. “In tre mesi abbiamo raggiunto e superato le 300 tessere, in diversi distretti della provincia abbiamo già numericamente oltrepassato alcuni partiti storici, questo dimostra che c’è un’Italia che non si riconosce più nelle vecchie sigle e cerca una destra seria, concreta, legata ai valori e al territorio”.

Fondamentale è stata l’Assemblea di giovedì sera a Modena, durante la quale sono stati nominati gli otto delegati modenesi che parteciperanno all’Assemblea Costituente di Roma del 13 e 14 giugno.L’incontro ha anche permesso di fare il punto sulle ramificazioni territoriali già operative:Sassuolo e il Movimento giovanile con Giuseppe Vandelli, Mirandola con Guglielmo Gorinelli, Vignola e distretto del Panaro con Tullio Ori, Montefiorino, Frassinoro, Palagano e Pavullo con Alberto Gaetti, Fiumalbo con Gabriele Nizzi

Oltre ovviamente al nucleo storico di Modena città da dove è partito tutto”, sottolinea Federica Barozzi. “Il fermento che si respira in questi mesi è straordinario. Cittadini, professionisti, imprenditori e tanti giovani stanno scegliendo Futuro Nazionale perché rappresenta un’alternativa credibile: orgoglio italiano, merito, sicurezza, difesa dell’identità e libertà. Siamo un partito con un progetto destinato a durare e a governare”.Il Comitato Costituente Modena 20 prosegue ora il lavoro di radicamento territoriale in vista dell’appuntamento romano di metà giugno, momento fondativo del partito a livello nazionale.

Foto: punto informativo pre tesseramento sotto il portico del collegio a Modena