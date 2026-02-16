Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Lutto a Modena e Castelfranco per la morte avvenuta l'11 febbraio, a 64 anni, di Anna Tavoni.

Anna Tavoni ha lavorato per oltre 35 anni al Comune di Modena, contribuendo al Piano regolatore generale, in particolare per la componente dei vincoli storici e della cartografia di piano e, in seguito, come aiuto alla progettazione dei piani urbanistici di iniziativa pubblica.

'L’Amministrazione comunale esprime cordoglio per la sua scomparsa - si legge in una nota -. Figlia di Angelo Tavoni, noto scultore locale deceduto nel 2020 a 84 anni, Anna si era laureata in Storia dell’arte al Dams di Bologna, nutrendo una profonda passione per l’arte. Grazie ai suoi studi e alla sua naturale sensibilità, ha saputo ricercare e cogliere la bellezza in ogni cosa che faceva'.

In giovane età era stata anche una icona della pallacanestro a Castelfranco, prima come giocatrice e poi come allenatrice e tifosa appassionata. La lunga esperienza in Comune era stata anticipata da una breve opportunità lavorativa all’Usl di Modena.

Anna Tavoni i cui funerali si sono tenuti venerdì, lascia il marito Maurizio, il figlio Lorenzo, la mamma Enrica e i 4 fratelli.