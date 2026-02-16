Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Anna Tavoni i cui funerali si sono tenuti venerdì, lascia il marito Maurizio, il figlio Lorenzo, la mamma Enrica e i 4 fratelli

1 minuto di lettura

Lutto a Modena e Castelfranco per la morte avvenuta l'11 febbraio, a 64 anni, di Anna Tavoni.

Anna Tavoni ha lavorato per oltre 35 anni al Comune di Modena, contribuendo al Piano regolatore generale, in particolare per la componente dei vincoli storici e della cartografia di piano e, in seguito, come aiuto alla progettazione dei piani urbanistici di iniziativa pubblica. 

'L’Amministrazione comunale esprime cordoglio per la sua scomparsa - si legge in una nota -. Figlia di Angelo Tavoni, noto scultore locale deceduto nel 2020 a 84 anni, Anna si era laureata in Storia dell’arte al Dams di Bologna, nutrendo una profonda passione per l’arte. Grazie ai suoi studi e alla sua naturale sensibilità, ha saputo ricercare e cogliere la bellezza in ogni cosa che faceva'. 

In giovane età era stata anche una icona della pallacanestro a Castelfranco, prima come giocatrice e poi come allenatrice e tifosa appassionata. La lunga esperienza in Comune era stata anticipata da una breve opportunità lavorativa all’Usl di Modena.

Anna Tavoni i cui funerali si sono tenuti venerdì, lascia il marito Maurizio, il figlio Lorenzo, la mamma Enrica e i 4 fratelli.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, spaccio in zona Stazione: arrestato un nigeriano 36enne

Modena, spaccio in zona Stazione: arrestato un nigeriano 36enne

Doppio femminicidio, ergastolo Montefusco: 'Finalità ritorsive e di riaffermazione'

Doppio femminicidio, ergastolo Montefusco: 'Finalità ritorsive e di riaffermazione'

Modena, caccia alle buche: oltre 120 le vie su cui il Comune è intervenuto

Modena, caccia alle buche: oltre 120 le vie su cui il Comune è intervenuto

Società unica Tpl, domani summit in Regione: Mezzetti rifiuta l'atto di fede proposto da De Pascale-Priolo

Società unica Tpl, domani summit in Regione: Mezzetti rifiuta l'atto di fede proposto da De Pascale-Priolo

SPECIALE: Curare i tumori nei bambini, i professionisti dell'Oncoematologia Pediatrica dell'AOU

SPECIALE: Curare i tumori nei bambini, i professionisti dell'Oncoematologia Pediatrica dell'AOU

Scandalo Amo, Mazzi: 'Mancanza di controllo analoga a quella della Fondazione di Modena'

Scandalo Amo, Mazzi: 'Mancanza di controllo analoga a quella della Fondazione di Modena'

Articoli più Letti La Festa del Borlengo sbarca a Modena

La Festa del Borlengo sbarca a Modena

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo

Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo

Tempio-stazione: contro il degrado i residenti rimuovono il gradino 'del buco'

Tempio-stazione: contro il degrado i residenti rimuovono il gradino 'del buco'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, via Barchetta: tubatura rotta, strada allagata

Modena, via Barchetta: tubatura rotta, strada allagata

Tricolore, Modena ricorda la prima sfilata pubblica del 1797

Tricolore, Modena ricorda la prima sfilata pubblica del 1797

Colto a spacciare in stazione: in carcere 50enne tunisino con precedenti

Colto a spacciare in stazione: in carcere 50enne tunisino con precedenti

Modena, 1,5 milioni per il rafforzamento e l'ampliamento dell'acetaia comunale

Modena, 1,5 milioni per il rafforzamento e l'ampliamento dell'acetaia comunale