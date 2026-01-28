Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo

Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo

L’Arcidiocesi di Modena-Nonantola designa un componente nel Cdi, inizialmente Silvia Menabue, poi eletta nel Consiglio di amministrazione

2 minuti di lettura
Se il Comune di Modena è il primo destinatario delle erogazioni a pioggia stanziate dalla Fondazione di Modena (qui) con 3 milioni ricevuti nel 2024, anche la l'Arcidiocesi di Modena e Nonantola riceve importanti erogazioni da Palazzo Montecuccoli. Ricordiamo che la Diocesi esprime un componente nel Cdi della Fondazione (oggi Silvia Menabue), la quale è stata poi promossa nel Cda. Nello specifico alla Diocesi guidata dal vescovo Erio Castellucci in tre anni sono andati direttamente 2.004.687 euro di erogazioni. Anche la Diocesi, per citare le parole del sindaco di Modena Massimo Mezzetti, sull'ammanco da 2 milioni di euro dalle casse dell'ente guidato dal presidente Matteo Tiezzi ha espresso un assordante silenzio.
Ecco in ogni caso i progetti della Diocesi finanziati dalla Fondazione e i relativi importi.

2025

Fuori dalle mura: per generare spazi di inclusione e condivisione: 60.000 euro
Va in scena il doposcuola: 40.850 euro
Voci dalla città: linguaggi che si intrecciano nella comunità educante: 40.000 euro
Una bellezza che educa e accoglie: 33.600 euro
Per la conservazione del patrimonio culturale della montagna: restauro della Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Evangelista in Palagano: 60.000 euro
Per la conservazione del patrimonio culturale della montagna: restauro della Chiesa di Sant'Andrea Apostolo in Vitriola di Montefiorino: 50.000 euro
Accessibilità del patrimonio
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
culturale e benessere del pubblico: riqualificazione degli impianti del Palazzo Abbaziale di Nonantola: 132.400 euro
Interventi di restauro alla copertura della Cattedrale di Modena: 100.000 euro
Giovani al centro: un nuovo edificio a servizio dei ragazzi e dei giovani di Nonantola - 1° stralcio: 258.150 euro

2024

Quale casa mia - Approcci interculturali per nuove sperimentazioni sull'abitare sociale: 24.000 euro
Convenzione per azioni di contrasto alla povertà educativa - Anno 2024: 60.000 euro
Il Giubileo a Modena: tra arte, cultura e creatività: 20.000 euro
Il sogno continua... Città dei Ragazzi 3.0: 96.000 euro
Per un miglioramento energetico della scuola dell'infanzia: 40.000 euro
Prendersi cura: uno spazio verde rinnovato per una comunità accogliente: 80.000 euro
Restauro conservativo della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonino Martire di Levizzano Rangone: 297.187 euro
Ora torna la speranza: 175.000 euro

2023

Per un abitare responsabile e sostenibile: 67.500 euro
Restauro e consolidamento della chiesa di San Lorenzo Martire di Riccò: 110.000 euro
Restauro conservativo della chiesa parrocchiale di San Silvestro I Papa in Fanano: 90.000 euro
Restauro conservativo della chiesa parrocchiale di San Bartolomeo in Villanova di Modena: 80.000 euro
Restauro della chiesa dei Santi Pietro e Paolo in Gaiato di Pavullo: 90.000 euro.
 

Nella foto il presidente della Fondazione di Modena Matteo Tiezzi e il vescovo di Modena, monsignor Erio Castellucci
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Forza Italia Modena: nuove nomine

Forza Italia Modena: nuove nomine

Dimensionamento scuole in Emilia Romagna, a Modena accorpamenti a Maranello e Fiorano

Dimensionamento scuole in Emilia Romagna, a Modena accorpamenti a Maranello e Fiorano

Modena, percosse, schiaffi, pugni al volto e alla testa della compagna: arrestato

Modena, percosse, schiaffi, pugni al volto e alla testa della compagna: arrestato

Fondazione di Modena, lo scandalo approda in Regione. Fdi: 'La Giunta De Pascale cosa sa?'

Fondazione di Modena, lo scandalo approda in Regione. Fdi: 'La Giunta De Pascale cosa sa?'

La meccanica traina l’export modenese: 8 miliardi in 9 mesi solo da questo settore

La meccanica traina l’export modenese: 8 miliardi in 9 mesi solo da questo settore

Gad Lerner a Modena: 'Io ebreo dissidente, il 7 ottobre ho sentito l'angoscia dell'annientamento'

Gad Lerner a Modena: 'Io ebreo dissidente, il 7 ottobre ho sentito l'angoscia dell'annientamento'

Articoli più Letti La Festa del Borlengo sbarca a Modena

La Festa del Borlengo sbarca a Modena

Nel 1985 la befana con la più grande nevicata che Modena ricordi

Nel 1985 la befana con la più grande nevicata che Modena ricordi

Ausl Modena e liste di attesa, spazio alle assicurazioni private: rinnovate le convenzioni

Ausl Modena e liste di attesa, spazio alle assicurazioni private: rinnovate le convenzioni

La Fiamma Olimpica 'illumina' Sassuolo, Maranello e Modena: i percorsi previsti giovedì 8 gennaio

La Fiamma Olimpica 'illumina' Sassuolo, Maranello e Modena: i percorsi previsti giovedì 8 gennaio

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Ritrovato in zona rossa, dove non doveva essere

Ritrovato in zona rossa, dove non doveva essere

E' morto Eros Canepari, l'89enne che il 4 gennaio uccise la figlia

E' morto Eros Canepari, l'89enne che il 4 gennaio uccise la figlia

Arretrati tribunale: obiettivi di riduzione raggiunti nel civile, per il penale decisivo 2026

Arretrati tribunale: obiettivi di riduzione raggiunti nel civile, per il penale decisivo 2026

Fermato mentre cammina in tangenziale: addosso anche munizioni

Fermato mentre cammina in tangenziale: addosso anche munizioni