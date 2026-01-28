'Finite le convention nazionali di Napoli, Roma e Milano, Forza Italia Modena torna al lavoro e subito cresce. Sempre nel solco dell’essere “popolari, liberali e riformisti”, il coordinamento di Modena si arricchisce di nuove competenze e professionalità'. Ad annunciarlo il Coordinatore provinciale di Forza Italia Modena Piergiulio Giacobazzi, presente a Milano la scorsa domenica con la dirigenza nazionale quale portavoce regionale dell’Emilia Romagna.
'Le nuove deleghe -specifica Giacobazzi - vengono affidate a Marco Baruffaldi, giovane scrittore di libri sul bullismo e poeta, nonché atleta di parakarate, che si occuperà di inclusione sociale e politiche giovanili, mentre il tema centrale dell’economia viene affidato ad Andrea Ghiaroni, giornalista e consulente in pubbliche relazioni, già vice presidente dei giovani industriali di Confindustria Bologna, associazione nella quale ha ricoperto ruoli anche nazionali, che porterà la sua conoscenza maturata anche a livello parlamentare e ministeriale; infine Gianni Marco D’Onofrio, Segretario Nazionale Sindacato Federazione Sicurezza e Difesa, con esperienze dirigenziali in politica e già candidato in Forza Italia alle ultime elezioni regionali, vanno lo sport ed il turismo.
“Ormai i tasselli del coordinamento sono tutti al loro posto e sono molto soddisfatto del gruppo che si è già creato e continua incessantemente a crescere. Ringrazio tutte le persone che si sono messe a disposizione, data l’importanza delle tematiche loro affidate e l’impegno che hanno da subito dimostrato con grande determinazione”, conclude Giacobazzi.
Nella foto, da sinistra, il Coordinatore provinciale Forza Italia Modena Piergiulio Giacobazzi e il leader nazionale del Partito Antonio Tajani
Forza Italia Modena: nuove nomine
Finite le convention nazionali di Napoli, Roma e Milano, il coordinatore provinciale Giacobazzi nomina Marco Baruffaldi per l'inclusione sociale, Andrea Ghiaroni e Gianni Marco D’Onofrio
'Finite le convention nazionali di Napoli, Roma e Milano, Forza Italia Modena torna al lavoro e subito cresce. Sempre nel solco dell’essere “popolari, liberali e riformisti”, il coordinamento di Modena si arricchisce di nuove competenze e professionalità'. Ad annunciarlo il Coordinatore provinciale di Forza Italia Modena Piergiulio Giacobazzi, presente a Milano la scorsa domenica con la dirigenza nazionale quale portavoce regionale dell’Emilia Romagna.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo
Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento
Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio
Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara
Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisinoArticoli Recenti
Strada Statale Modena Fiorano: quattro sindaci chiedono ad Anas stop al sorpasso dei camion
Inceneritore sempre più strategico, ma il Consiglio insiste, a vuoto, sul contrario
Scandalo Fondazione di Modena, da Sassuolo a Nonantola: Forza Italia chiede chiarezza ovunque
'Rifiuti Modena, Mezzetti ha gettato nel cassonetto e poi incenerito il programma ambientale'