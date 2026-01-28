Forza Italia Modena: nuove nomine

'Finite le convention nazionali di Napoli, Roma e Milano, Forza Italia Modena torna al lavoro e subito cresce. Sempre nel solco dell’essere “popolari, liberali e riformisti”, il coordinamento di Modena si arricchisce di nuove competenze e professionalità'. Ad annunciarlo il Coordinatore provinciale di Forza Italia Modena Piergiulio Giacobazzi, presente a Milano la scorsa domenica con la dirigenza nazionale quale portavoce regionale dell’Emilia Romagna.



'Le nuove deleghe -specifica Giacobazzi - vengono affidate a Marco Baruffaldi, giovane scrittore di libri sul bullismo e poeta, nonché atleta di parakarate, che si occuperà di inclusione sociale e politiche giovanili, mentre il tema centrale dell’economia viene affidato ad Andrea Ghiaroni, giornalista e consulente in pubbliche relazioni, già vice presidente dei giovani industriali di Confindustria Bologna, associazione nella quale ha ricoperto ruoli anche nazionali, che porterà la sua conoscenza maturata anche a livello parlamentare e ministeriale; infine Gianni Marco D’Onofrio, Segretario Nazionale Sindacato Federazione Sicurezza e Difesa, con esperienze dirigenziali in politica e già candidato in Forza Italia alle ultime elezioni regionali, vanno lo sport ed il turismo.

“Ormai i tasselli del coordinamento sono tutti al loro posto e sono molto soddisfatto del gruppo che si è già creato e continua incessantemente a crescere. Ringrazio tutte le persone che si sono messe a disposizione, data l’importanza delle tematiche loro affidate e l’impegno che hanno da subito dimostrato con grande determinazione”, conclude Giacobazzi.



Nella foto, da sinistra, il Coordinatore provinciale Forza Italia Modena Piergiulio Giacobazzi e il leader nazionale del Partito Antonio Tajani

