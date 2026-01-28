Strada Statale Modena Fiorano: quattro sindaci chiedono ad Anas stop al sorpasso dei camion

I sindaci dei Comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine e Maranello, con una lettera congiunta, hanno richiesto ad ANAS un intervento urgente sulla Superstrada Modena–Fiorano (Statale 724), infrastruttura strategica per la mobilità del distretto e quotidianamente percorsa da un elevato numero di veicoli.



Da tempo le Amministrazioni comunali segnalano, anche sulla base delle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini, la necessità di introdurre il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti lungo il tracciato della Statale 724, per evidenti ragioni di sicurezza stradale.



Già nei mesi scorsi è stato aperto un confronto con ANAS che aveva espresso parere favorevole all’intervento, subordinandone l’attuazione alla disponibilità della segnaletica necessaria; i sindaci sollecitano ora l’aggiornamento della segnaletica per poter arrivare nel più breve tempo possibile al provvedimento, ritenendo non più rinviabile un’azione concreta a tutela della sicurezza degli utenti della strada.



Una lettera che è stata anche l’occasione per evidenziare la necessità di intensificare i servizi di pulizia, in particolare nelle piazzole di sosta, dove si registra un crescente fenomeno di abbandono dei rifiuti, con conseguenze negative sul decoro e sull’ambiente.



Le Amministrazioni comunali ribadiscono la piena disponibilità a collaborare con ANAS e a partecipare a un eventuale incontro operativo nelle prossime settimane, con l’obiettivo di individuare soluzioni rapide ed efficaci nell’interesse dei cittadini e del territorio.

