Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisino

Aveva divelto un palo della segnaletica stradale, utilizzandolo per danneggiare il parabrezza di un’autovettura parcheggiata

1 minuto di lettura

Questa notte i carabinieri di Modena hanno denunciato un 20enne di origine tunisina, senza fissa dimora, disoccupato e con precedenti di polizia.

Il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato individuato e fermato dai militari intervenuti in via IV Novembre: poco prima, senza apparente motivo, aveva divelto un palo della segnaletica stradale, utilizzandolo per danneggiare il parabrezza di un’autovettura parcheggiata.

Nel corso delle operazioni di identificazione presso gli uffici, l’uomo ha tentato anche di aggredire i militari operanti, venendo prontamente bloccato, evitando così ulteriori conseguenze.

