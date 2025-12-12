Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, la Cgil attacca: 'Coop Domus Assistenza ostacola lo sciopero'

Simona Ugolotti: 'Messaggi in cui addirittura esplicitamente si parla di sostituzione nella giornata odierna del personale che intendesse scioperare'

'Oggi venerdì 12 dicembre, nella giornata dello sciopero generale indetto dalla Cgil, Domus Assistenza, Cooperativa Sociale storica del territorio modenese con all’attivo 40 anni di attività, si distingue come maglietta nera nella libertà del diritto di sciopero'. A dirlo è la Fp Cgil.

La Fp Cgil di Modena è stata infatti raggiunta da molteplici segnalazioni di lavoratrici e lavoratori di vari servizi gestiti dalla Cooperativa per avere chiarezza ed informazione sulla loro possibilità di scioperare. Dalle evidenze portate al Sindacato, infatti, Domus non solo ha esplicitamente mancato di informare, secondo normativa, intere categorie di lavoratori, ma anche laddove tale comunicazione è avvenuta, è stato pressantemente richiesto ai dipendenti di formalizzare la loro adesione o meno pur in mancanza di un’esplicita disposizione legislativa.

'Molti educatori ci hanno segnalato messaggi dei loro coordinatori che gli dicevano di comunicare la loro adesione per poter dare riscontro alla committenza e altri in cui addirittura esplicitamente parlavano di sostituzione nella giornata odierna del personale che intendesse scioperare' - afferma Simona Ugolotti, funzionaria di Fp CGIL Modena.

Gravi violazioni al diritto di sciopero sono state riscontrate anche nei servizi che obbligatoriamente devono rimanere aperti per garantire la dignità e la salute dell’utenza, come ad esempio le strutture per anziani.
La Cooperativa, non avendo rispettato alcun termine previsto dalle legge e dal contratto, si è limitata a scrivere che in tutti i suoi servizi tranne uno, nessun lavoratore precettato intende scioperare.

'Abbiamo delegati sindacali e lavoratori iscritti in vari servizi i quali ci hanno tempestivamente informato della mancanza delle comunicazioni e/o dell’esposizione dei contingenti minimi, confermandoci, invece, che alcuni di loro avrebbero voluto scioperare. La comunicazione arrivata da Domus, non ci risulta ne reale ne attendibile' - continua Federica Di Napoli, funzionaria di Fp CGIL Modena.

La limitazione del diritto di sciopero è aggravata da ulteriori segnalazioni avvenute ieri da parte di lavoratrici e lavoratori che hanno deciso di non scioperare a seguito di minacce di avvio di procedimenti disciplinari in caso di adesione, scaricando sugli stessi la responsabilità di non aver comunicato nei tempi corretti la loro decisione.

'Viste le evidenti mancanze della Cooperativa sia procedurali che fattuali già nella giornata di mercoledì e nuovamente nella giornata di ieri abbiamo prontamente segnalato tale comportamento alla Commissione di Garanzia dello sciopero e al Comune di Modena in quanto maggiore committente. Se oggi, infatti, i dipendenti di Domus sono in servizio, garantendo il normale funzionamento, non deve essere letta come una libera scelta per tutti' - concludono le funzionarie sindacali Di
Napoli e Ugolotti.

'La Fp Cgil di Modena è pronta a tutelare le posizioni delle lavoratrici e dei lavoratori della Cooperativa Domus Assistenza e al contempo si riserva di valutare azioni legali connesse al comportamento antisindacale e alla violazione del diritto di sciopero'.

