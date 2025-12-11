Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, educativa per minori fragili: alla coop Domus Assistenza l'appalto da 1,6 milioni non basta, altri 200mila euro

Modena, educativa per minori fragili: alla coop Domus Assistenza l'appalto da 1,6 milioni non basta, altri 200mila euro

Oggi si scopre che alcuni servizi non possono essere effettuati all'interno del costo e così il Comune concede alla coop di recuperare il ribasso di gara

2 minuti di lettura
A settembre di quest'anno, a seguito di procedura aperta, la coop Domus Assistenza si era aggiudicato l'appalto del Comune di Modena per l’affidamento dei 'Servizi di educativa territoriale rivolti ai minori e a giovani adulti fragili e di sostegno alla genitorialità'. Parliamo di un appalto triennale, dal 1 ottobre 2025 al 30 settembre 2028, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi per un importo netto contrattuale pari a 1.658.681 euro, oltre ad oneri Iva al 5%.

Quell'appalto venne aggiudicato per ribasso di gara, per un valore complessivo pari ad 201.934 euro e oggi si scopre che alcuni servizi non possono essere effettuati all'interno del costo di 1,6 milioni.

In particolare - come si legge in una determina di una settimana fa firmata dal dirigente Giulia Paltrinieri - 'per quanto riguarda l'attività di Educativa territoriale rivolta ai minori-adolescenti e sostegno alla genitorialità le richieste di attivazione di incontri protetti da parte dei Tribunali sono rilevanti, sia per numero che per frequenza, a tal punto che ingessano quasi il 50% delle ore di educativa disponibili sull'appalto e uno dei punti di forza dell’offerta progettuale della Cooperativa Domus, ovvero la possibilità di implementare attività educative di gruppo, sia per i minori che per i
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
genitori, risulta ad oggi difficilmente realizzabile a causa dell'incremento delle richieste di incontri protetti e di educativa domiciliare individuale'.

Di fronte a questo problema il Comune di Modena ha quindi valutato che 'è possibile rispondere a queste maggiori richieste, rispetto a quelle preventivate in sede di gara, grazie alla disponibilità economica derivante dal ribasso di gara e in particolare a potenziare ulteriormente l’attività di educativa gruppale nel periodo estivo, a supporto delle famiglie durante la chiusura delle scuole'.

Pertanto il contratto stipulato con Domus Assistenza viene ampliato per una somma complessiva pari ad 199.017 euro Iva inclusa, sempre per il periodo da novembre 2025 a settembre 2028.

g.leo.

Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Rifiuti: in Emilia-Romagna cresce la differenziata ma Regione maglia nera per quelli prodotti

Rifiuti: in Emilia-Romagna cresce la differenziata ma Regione maglia nera per quelli prodotti

Modena, volontari premiati, tra loro anche un membro del gruppo islamico BiSabr

Modena, volontari premiati, tra loro anche un membro del gruppo islamico BiSabr

Modena: controlli nella zona Tempio, arrestati un tunisino e un ghanese

Modena: controlli nella zona Tempio, arrestati un tunisino e un ghanese

Dipendenti Ausl Modena, per la Cisl 'un accordo storico', per la Cgil 'regna il caos, irresponsabile firmare'

Dipendenti Ausl Modena, per la Cisl 'un accordo storico', per la Cgil 'regna il caos, irresponsabile firmare'

Volley Modena sbaglia troppo, Fasano passa 3-0 nello scontro diretto per la salvezza

Volley Modena sbaglia troppo, Fasano passa 3-0 nello scontro diretto per la salvezza

Alla Chiesa del Voto i Concerti di Natale con Modena Musica Sacra

Alla Chiesa del Voto i Concerti di Natale con Modena Musica Sacra

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Ucraina, Pd contro il docufilm 'Biolab': 'No alla propaganda mascherata da informazione'

Ucraina, Pd contro il docufilm 'Biolab': 'No alla propaganda mascherata da informazione'

Accordo Ausl, la Cisl alla Cgil: 'Chi scappa non può portare via la palla'

Accordo Ausl, la Cisl alla Cgil: 'Chi scappa non può portare via la palla'

Tpl, Pulitanò e Arletti (Fdi): 'Corte dei Conti smentisce Regione, progetto di azienda unica non sta in piedi'

Tpl, Pulitanò e Arletti (Fdi): 'Corte dei Conti smentisce Regione, progetto di azienda unica non sta in piedi'

Aggressione ragazzi in centro, solidarietà PD alle vittime: 'Servono più controlli'

Aggressione ragazzi in centro, solidarietà PD alle vittime: 'Servono più controlli'