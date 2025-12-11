Modena, educativa per minori fragili: alla coop Domus Assistenza l'appalto da 1,6 milioni non basta, altri 200mila euro

A settembre di quest'anno, a seguito di procedura aperta, la coop Domus Assistenza si era aggiudicato l'appalto del Comune di Modena per l’affidamento dei 'Servizi di educativa territoriale rivolti ai minori e a giovani adulti fragili e di sostegno alla genitorialità'. Parliamo di un appalto triennale, dal 1 ottobre 2025 al 30 settembre 2028, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi per un importo netto contrattuale pari a 1.658.681 euro, oltre ad oneri Iva al 5%.Quell'appalto venne aggiudicato per ribasso di gara, per un valore complessivo pari ad 201.934 euro e oggi si scopre che alcuni servizi non possono essere effettuati all'interno del costo di 1,6 milioni.In particolare - come si legge in una determina di una settimana fa firmata dal dirigente Giulia Paltrinieri - 'per quanto riguarda l'attività di Educativa territoriale rivolta ai minori-adolescenti e sostegno alla genitorialità le richieste di attivazione di incontri protetti da parte dei Tribunali sono rilevanti, sia per numero che per frequenza, a tal punto che ingessano quasi il 50% delle ore di educativa disponibili sull'appalto e uno dei punti di forza dell’offerta progettuale della Cooperativa Domus, ovvero la possibilità di implementare attività educative di gruppo, sia per i minori che per igenitori, risulta ad oggi difficilmente realizzabile a causa dell'incremento delle richieste di incontri protetti e di educativa domiciliare individuale'.Di fronte a questo problema il Comune di Modena ha quindi valutato che 'è possibile rispondere a queste maggiori richieste, rispetto a quelle preventivate in sede di gara, grazie alla disponibilità economica derivante dal ribasso di gara e in particolare a potenziare ulteriormente l’attività di educativa gruppale nel periodo estivo, a supporto delle famiglie durante la chiusura delle scuole'.Pertanto il contratto stipulato con Domus Assistenza viene ampliato per una somma complessiva pari ad 199.017 euro Iva inclusa, sempre per il periodo da novembre 2025 a settembre 2028.