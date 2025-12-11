Modena, educativa per minori fragili: alla coop Domus Assistenza l'appalto da 1,6 milioni non basta, altri 200mila euro
Oggi si scopre che alcuni servizi non possono essere effettuati all'interno del costo e così il Comune concede alla coop di recuperare il ribasso di gara
