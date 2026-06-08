Fondazione di Modena, caro sindaco la promozione di Tiezzi è quantomeno improvvida

Illustrissimo Signor Sindaco,

abbiamo letto, nei giorni scorsi e non senza sorpresa, che il dottor Matteo Tiezzi è stato nominato presidente dell' Associazione che raggruppa le Fondazioni di origine bancaria ed avevamo deciso di non tornare sull'argomento onde evitare il rischio di essere bollati come 'Catone' e che un nostro rilievo potesse essere interpretato come una contrapposizione personale.

La notizia non è passata inosservata - perchè, anche a nostro giudizio, tale designazione risulta quanto meno improvvida - ed alcuni cittadini sono intervenuti sui social adombrando l'ipotesi che, stante la vicenda dell'ammanco milionario non ancora spiegato alla Fondazione di Modena, essa sia scaturita da una ingiustificata difesa di scelte sbagliate operate dalla politica.

Insomma, che essa sia stata il frutto di una compensazione in relazione ad un passato con qualche ombra ed in previsione di un futuro che non sconvolga lo 'status quo'.

Sappiamo bene che l'Amministrazione è del tutto estranea a questa vicenda - come peraltro è risultata del tutto estranea a quella dell'ammanco - tuttavia Le esprimiamo la nostra preoccupazione poichè siamo convinti che queste decisioni non contribuiscono certamente a rafforzare la credibilità della politica e, quindi, finiscano per allontanare sempre più i cittadini dalle istituzioni.

Siamo convinti che le difficoltà in cui si dibatte la nostra democrazia discendano dalle angustie e dagli errori

in cui si sono costrette le forze politiche e che sia, dunque, più che mai urgente mettere in campo la necessità di essere più vigili per quanto riguarda i tempi, i modi e la sensibilità degli amministratori.

Avevamo infatti pensato che il dottor Tiezzi - che per molti anni ha occupato posizioni importanti e di vertice in Fondazione - avesse maturato la disponibilità a farsi da parte, come è accaduto in altri analoghi casi, ma così non è stato e ciò, deve convenire, non contribuisce certo a far crescere la fiducia nei cittadini.

Con il dovuto ossequio.

Paolo Ballestrazzi - capogruppo Pri/Azione/SL