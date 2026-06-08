Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Fondazione di Modena, caro sindaco la promozione di Tiezzi è quantomeno improvvida

Fondazione di Modena, caro sindaco la promozione di Tiezzi è quantomeno improvvida

Ballestrazzi: 'Tali decisioni non contribuiscono a rafforzare la credibilità della politica e finiscano per allontanare sempre più i cittadini da istituzioni'

2 minuti di lettura

Illustrissimo Signor Sindaco,

abbiamo letto, nei giorni scorsi e non senza sorpresa, che il dottor Matteo Tiezzi è stato nominato presidente dell' Associazione che raggruppa le Fondazioni di origine bancaria ed avevamo deciso di non tornare sull'argomento onde evitare il rischio di essere bollati come 'Catone' e che un nostro rilievo potesse essere interpretato come una contrapposizione personale.

La notizia non è passata inosservata - perchè, anche a nostro giudizio, tale designazione risulta quanto meno improvvida - ed alcuni cittadini sono intervenuti sui social adombrando l'ipotesi che, stante la vicenda dell'ammanco milionario non ancora spiegato alla Fondazione di Modena, essa sia scaturita da una ingiustificata difesa di scelte sbagliate operate dalla politica. 

Insomma, che essa sia stata il frutto di una compensazione in relazione ad un passato con qualche ombra ed in previsione di un futuro che non sconvolga lo 'status quo'.

Sappiamo bene che l'Amministrazione è del tutto estranea a questa vicenda - come peraltro è risultata del tutto estranea a quella dell'ammanco - tuttavia Le esprimiamo la nostra preoccupazione poichè siamo convinti che queste decisioni non contribuiscono certamente a rafforzare la credibilità della politica e, quindi, finiscano per allontanare sempre più i cittadini dalle istituzioni.

Siamo convinti che le difficoltà in cui si dibatte la nostra democrazia discendano dalle angustie e dagli errori

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
in cui si sono costrette le forze politiche e che sia, dunque, più che mai urgente mettere in campo la necessità di essere più vigili per quanto riguarda i tempi, i modi e la sensibilità degli amministratori.

Avevamo infatti pensato che il dottor Tiezzi - che per molti anni ha occupato posizioni importanti e di vertice in Fondazione - avesse maturato la disponibilità a farsi da parte, come è accaduto in altri analoghi casi, ma così non è stato e ciò, deve convenire, non contribuisce certo a far crescere la fiducia nei cittadini.

Con il dovuto ossequio.

Paolo Ballestrazzi - capogruppo Pri/Azione/SL

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Caso Al Dadouh, Mezzetti smentisce il MCE: 'Non tollero si metta in discussione la mia onestà intellettuale'

Caso Al Dadouh, Mezzetti smentisce il MCE: 'Non tollero si metta in discussione la mia onestà intellettuale'

Farmacie comunali Modena: nuova presidente è Angelica Ferri Personali, membro del collegio sindacale Amo

Farmacie comunali Modena: nuova presidente è Angelica Ferri Personali, membro del collegio sindacale Amo

'Marciapiedi rotti, parchi dissestati: a Modena il disability manager, cosa fa?'

'Marciapiedi rotti, parchi dissestati: a Modena il disability manager, cosa fa?'

'Diritto e libertà': a Modena un convegno sugli strumenti di tutela per donne e professioniste

'Diritto e libertà': a Modena un convegno sugli strumenti di tutela per donne e professioniste

Modena, caro Muzzarelli prova a chiedere in Comune se le tue interferenze sono apprezzate...

Modena, caro Muzzarelli prova a chiedere in Comune se le tue interferenze sono apprezzate...

Ritorno in gialloblù: Nereo Bonato nuovo DS del Modena

Ritorno in gialloblù: Nereo Bonato nuovo DS del Modena

Articoli più Letti ‘Modena, la strage già archiviata: dopo la cena vergognosa di Confcommercio, il rombo dei motori’

‘Modena, la strage già archiviata: dopo la cena vergognosa di Confcommercio, il rombo dei motori’

Strage di Modena, solo frasi fatte per consolare e impaurire: serve una analisi profonda

Strage di Modena, solo frasi fatte per consolare e impaurire: serve una analisi profonda

Strage di Modena, le parole di uomini, mezz’uomini e quaquaraquà

Strage di Modena, le parole di uomini, mezz’uomini e quaquaraquà

Sabato Modena ha visto l’orrore, domenica ha visto una piazza vera

Sabato Modena ha visto l’orrore, domenica ha visto una piazza vera

Articoli Recenti Crisi Pd, Cacciari e Rampini a ruota libera

Crisi Pd, Cacciari e Rampini a ruota libera

Modena, Fidanza e Barbari (Pd): 'Ha ragione Mazzi, occorre andare a fondo nell'analisi: il Consiglio si unisca'

Modena, Fidanza e Barbari (Pd): 'Ha ragione Mazzi, occorre andare a fondo nell'analisi: il Consiglio si unisca'

Strage di Modena, la mancata integrazione e il tirare la giacchetta in vista del voto

Strage di Modena, la mancata integrazione e il tirare la giacchetta in vista del voto

Quale speranza di fronte al male?

Quale speranza di fronte al male?