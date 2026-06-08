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Farmacie comunali Modena: nuova presidente è Angelica Ferri Personali, membro del collegio sindacale Amo

Farmacie comunali Modena: nuova presidente è Angelica Ferri Personali, membro del collegio sindacale Amo

A ricoprire l’incarico di presidente del Collegio sindacale delle Farmacie comunali di Modena spa sarà Vito Carlo Micene

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Sarà Angelica Ferri Personali, commercialista e revisore dei conti, la presidente del Consiglio di amministrazione delle Farmacie comunali di Modena per i prossimi tre esercizi. Angelica Ferri Personali tra le altre cose oggi è anche sindaco effettivo nel collegio sindacale di Amo, rimasta nel suo ruolo dopo il new deal aperto da Andrea Bosi a seguito dello scandalo del maxi ammanco.

Ad annunciare la nomina del rappresentante del Comune nell’ente partecipato è stato il sindaco Massimo Mezzetti durante il Consiglio comunale di oggi, nel quale ha reso noto anche la nomina di Alberto Sola, attuale Comandante della Polizia locale del Comune di Modena, come componente del Consiglio di Amministrazione della fondazione Scuola interregionale di Polizia locale (Sipl). Anche in questo caso la carica avrà durata di tre anni.

A ricoprire l’incarico di presidente del Collegio sindacale delle Farmacie comunali di Modena spa sarà Vito Carlo Micene, mentre come componente supplente è stato nominato Stefano Lugli, entrambi già revisori legali dei conti in diversi Collegi sindacali e iscritti all’elenco unico dei Revisori legali dei conti e dei componenti dei collegi sindacali predisposto a inizio legislatura sulla base del documento di indirizzi approvato dal Consiglio comunale, a seguito di avviso pubblico che si è chiuso a fine 2024.

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