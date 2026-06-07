Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Vignola, nelle ore del ballottaggio continuano le grandi manovre per le candidature Pd a Roma

Vignola, nelle ore del ballottaggio continuano le grandi manovre per le candidature Pd a Roma

Il dopo-Vignola diventerà subito un regolamento di conti in privato: una coppia di segretari dimezzati e sei aspiranti parlamentari che si guardano di traverso

2 minuti di lettura

A Vignola si vota per il ballottaggio. Le urne sono aperte oggi - domenica 7 giugno - fino alle 23 e domani - lunedì 8 giugno - dalle 7 alle 15. A seguire subito lo scrutinio. In campo ci sono Angelo Pasini per il centrodestra ed Emilia Muratori del centrosinistra. Al primo turno Pasini ha sfiorato il 48%, contro il 32% della Muratori. Fuori gli altri candidati, Roberto Adani ed Enzo Cavani. Nessun apparentamento formale.


La sfida è anche un ritorno al passato: Pasini e Muratori sono infatti gli stessi due nomi di cinque anni fa. Allora finì per appena 17 voti a favore della Muratori, con ovvi ricorsi e controricorsi. 


Stavolta però la partita non è solo Vignola. È Vignola più il dopo Vignola. Perché, stando ai rumors, se la Muratori perde, nel PD modenese qualcuno chiederà il conto a Massimo Paradisi, segretario provinciale, eletto pochi mesi fa in coabitazione con Diego Lenzini. Non serviranno grandi analisi politologiche: diranno che il primo test vero è fallito; che il campo largo non ha tenuto; che il partito, dilaniato dalle correnti interne, non può arrivare così alle politiche del 2027.


E lì comincia la partita vera. Perché il punto non è Vignola: è Roma.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Sono le candidature nazionali. In fila, più o meno dichiarata, ci sono Enza Rando e Stefano Vaccari, parlamentari uscenti; Gian Carlo Muzzarelli, oggi consigliere regionale, recordman di preferenze e sindaco-ombra di Massimo Mezzetti, contro il quale non perde occasione per polemizzare; Federica Venturelli, che aveva mantenuto non senza polemiche il ruolo di segretario modenese del partitone ed è assessore nel Capoluogo; Davide Baruffi, assessore regionale ed ex parlamentare; e lo stesso Stefano Bonaccini, oggi europarlamentare - per le cui eterne ambizioni di scalata, però, Bruxelles è troppo lontana. 


Per questo il dopo-Vignola, dovesse andare particolarmente male, al netto delle solite liturgie pubbliche diventerà subito un regolamento di conti in privato. Specie per l'ala muzzarelliana - quella che in particolare sostiene Lenzini - che potrebbe voler sfruttare l'occasione per tentare l’en plein Muzzarelli - Venturelli. In contrapposizione forte con l’ala di Paradisi - Vaccari, sostenuta anche dai sindaci Mezzetti e Riccardo Righi di Carpi - che però, non essendo del PD, rappresentano per lo stesso PD più un problema che un'opportunità. Con il sornione Baruffi che - fiutata la debolezza dei compagni - potrebbe tentare di proporsi come candidato pacificatore.

Proprio in tandem con l'eterno mentore Bonaccini: pronti a soverchiare tutti come ai bei tempi andati. 


Perché la domanda è comunque molto fondata: davvero il PD modenese vuole arrivare al 2027 con una coppia di segretari dimezzati e sei aspiranti parlamentari che si guardano di traverso?


Magath

Foto dell'autore

Dietro allo pseudonimo Magath un noto personaggio modenese che racconterà una Modena senza filtri. La responsabilità di quanto pubblicato da Magath ricade solo sul direttore della testata.  Ci sono...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
15.000 persone ascoltate ed assistite: il bilancio 2025 di Caritas raccontato dalla direttrice Suor Maria Bottura

15.000 persone ascoltate ed assistite: il bilancio 2025 di Caritas raccontato dalla direttrice Suor Maria Bottura

'Lega Modena già contraria alla cittadinanza a Dahdouh, serve accertare i fatti e più prudenza dalle istituzioni'

'Lega Modena già contraria alla cittadinanza a Dahdouh, serve accertare i fatti e più prudenza dalle istituzioni'

Modena, la strada stretta del dialogo prudente come antidoto alla radicalizzazione

Modena, la strada stretta del dialogo prudente come antidoto alla radicalizzazione

Elezioni Vignola, l'affluenza al ballottaggio

Elezioni Vignola, l'affluenza al ballottaggio

'I bambini non diventino strumento per battaglie politiche: chi ha permesso questo faccia mea culpa'

'I bambini non diventino strumento per battaglie politiche: chi ha permesso questo faccia mea culpa'

Muzzarelli: ‘Non mi ricandiderò a sindaco nel 2029, ma lavorerò sempre per il bene di Modena’

Muzzarelli: ‘Non mi ricandiderò a sindaco nel 2029, ma lavorerò sempre per il bene di Modena’

Spazio ADV dedicata a Visione Necessarie
Articoli più Letti Carpi, l'ex sindaco Bellelli lascia la Regione: nuova vita dopo l'esilio imposto da Righi

Carpi, l'ex sindaco Bellelli lascia la Regione: nuova vita dopo l'esilio imposto da Righi

Voto a Vignola, nella chat Pd la Muratori è già arresa: 'Siamo stati bocciati, col ballottaggio non si recupera così tanto'

Voto a Vignola, nella chat Pd la Muratori è già arresa: 'Siamo stati bocciati, col ballottaggio non si recupera così tanto'

Il 'sacrificio' di Massimo

Il 'sacrificio' di Massimo

Futuro Nazionale: in provincia di Modena, a due mesi dalla nascita 300 tesserati

Futuro Nazionale: in provincia di Modena, a due mesi dalla nascita 300 tesserati

Articoli Recenti 'Indagato per terrorismo coi bimbi dell'infanzia: chiarire chi ha autorizzato l'iniziativa'

'Indagato per terrorismo coi bimbi dell'infanzia: chiarire chi ha autorizzato l'iniziativa'

Danno e beffa Propal alla città: nuove scritte al Bonvi Parken

Danno e beffa Propal alla città: nuove scritte al Bonvi Parken

Protezione Civile San Cesario senza mezzo: una mozione per averlo

Protezione Civile San Cesario senza mezzo: una mozione per averlo

Indagato per terrorismo in incontro alle scuole elementari: condanna Lega e Giovanardi

Indagato per terrorismo in incontro alle scuole elementari: condanna Lega e Giovanardi