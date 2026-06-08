Dilettanti, scatta la corsa ai ripescaggi: i nuovi scenari dall'Eccellenza alla Seconda Categoria

Con il sipario calato sulla finalissima dei playoff regionali di Prima Categoria — che ha visto il trionfo del Fiorano — si è delineato ufficialmente il quadro dei verdetti sul campo per la stagione dilettantistica. Ora l'attenzione si sposta interamente sulle scrivanie: le società che puntano al salto di categoria attraverso la graduatoria dei ripescaggi avranno tempo fino al 10 giugno per presentare la domanda ufficiale.





Eccellenza. Il salto di categoria del Castellarano (vincitore dei playoff di Promozione) porta l'organico del massimo campionato regionale a 36 unità, includendo anche il neonato Rimini. La mappa dei gironi potrebbe però cambiare radicalmente in base alle scadenze di iscrizione: la rinuncia dell'Agazzanese aprirebbe le porte al Vis Novafeltria, mentre i possibili ripescaggi in Serie D di Fiorenzuola e Imolese libererebbero altri due slot. In questo scenario, la graduatoria per l'Eccellenza vede in prima linea Futura Fornovo Medesano, Casumaro, Misano, Sanmichelese, Gotico, Msp, Valsetta, Cervia e Centese.

Ad oggi, il Girone A vedrebbe ai nastri di partenza le tre modenesi (Academy Cittadella, Cdr Mutina e Medolla San Felice) insieme alle piacentine Fiorenzuola, Pontenurese, Agazzanese, Bobbiese e Castellana, alla parmense Fidentina e alle sei reggiane (Castellarano, Vianese, Brescello, Fabbrico, Arcetana e Campagnola).

A completare il raggruppamento arriveranno tre formazioni tra bolognesi (Zola sicuro, con Medicina Fossatone, Osteria Grande, Castenaso, Valsanterno o Imolese) e ferraresi (Sant’Agostino, Ars et Labor o Comacchiese).





Promozione. Grazie al successo nei playoff, il Fiorano diventa ufficialmente la decima sorella modenese in categoria, unendosi a Formigine, Sanmichelese, Solierese, United Carpi, Maranello, Castelnuovo, La Pieve, Polinago e Camposanto. Al momento il pacchetto delle modenesi è compatto nel Girone B.

I posti per i ripescaggi dalla Prima Categoria dipenderanno interamente dai destini di Agazzanese, Fiorenzuola e Imolese: qualora si liberassero degli slot, la graduatoria premia nell'ordine Guastalla (finalista di Coppa), Sporting Vado, Rubierese, Reno Molinella, San Vittore, Traversetolo, Fontanelice e Sporting Fiorenzuola. Le avversarie delle modenesi nel girone saranno cinque reggiane (da scegliere tra Falk, Sammartinese, Scandiano, Riese e Masone) e una compagine bolognese o ferrarese.





Prima Categoria. La scomparsa cdella Modenese e la promozione del Fiorano lasciano la nostra provincia con 19 rappresentanti in categoria. Sono già certi sei ripescaggi dalla Seconda Categoria, assegnati nell'ordine a: Atletico Paolo Montagna, Team Crociati, Bobbio, Dogatese, Capanni e Virtus Mandrio. Per i posti successivi, la graduatoria degli aventi diritto vede in fila Porto Fuori, Real Rimini, Riolese, Libertas Ghepard, Athletic Club, Pavullo, Busseto e Siepelunga.





Seconda Categoria. Oltre al posto già garantito

all'Arzenta in quanto vincitrice della Coppa di Terza Categoria, sono già sicuri altri 8 passaggi di categoria (6 standard più i 2 liberati in Prima) con questa classifica: 1° Santantonio (Pc), 2° Cortilese, 3° Gropparello (Pc), 4° Montefiorese (Rn), 5° Sporting Lugo (Ra), 6° Varanese (Pr), 7° San Francesco, 8° Alfio Pizzi (Bo), 9° X Martiri U21 (Fe), 10° Marradese (Ra), 11° Hic Sunt Leones (Bo), 12° Gatta (Re), 13° Pol. Aurora (Fc), 14° Savigno (Bo), 15° Atl. Marecchia (Rn), 16° San Damaso U21.

Matteo Pierotti