Vignola, vittoria di Pasini, il centrodestra esulta: 'Elettorato ha saputo premiare la compattezza'

'Vignola torna al centrodestra unito per una svolta amministrativa aspettata dopo 5 anni di deludente centrosinistra'. Lo dichiarano gli esponenti di Forza Italia, Pietro Vignali capogruppo nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Valentina Castaldini coordinatore regionale per l’Emilia e Antonio Platis vicecoordinatore regionale commentando a caldo la netta vittoria di Angelo Pasini al ballottaggio contro Emilia Muratori 'La vittoria è stata netta a riprova di come l’elettorato ha saputo premiare la compattezza e la concretezza nel progetto amministrativo del centrodestra nonché bocciare l’amministrazione carente del centrosinistra. Siamo oltremodo soddisfatti anche del significativo apporto dato all’alleanza dalla lista di Forza Italia e di come il nostro partito abbia saputo essere determinante nel costruire una candidatura vincente. Al neosindaco Angelo Pasini ed ai consiglieri eletti vanno le nostre congratulazioni ed i migliori auguri di buon lavoro'.

'Rivolgo le mie più sentite congratulazioni ad Angelo Pasini, nuovo sindaco di Vignola, per la straordinaria vittoria ottenuta al secondo turno del ballottaggio. Un successo netto, che conferma il distacco già maturato al primo turno e che soprattutto esprime una forte volontà dell’elettorato vignolese di imprimere una svolta chiara al governo della città, aprendo una fase nuova di rilancio, sviluppo e valorizzazione delle sue migliori energie - commenta il coordinatore provinciale di Fi Piergiulio Giacobazzi -.Desidero rivolgere un ringraziamento particolare a tutti i candidati delle liste della coalizione di centrodestra, ed in particolare di Forza Italia, che con grande impegno hanno portato avanti il progetto politico e hanno contribuito in modo determinante allo straordinario risultato ottenuto. La loro dedizione, la presenza sul territorio e la capacità di ascolto sono state fondamentali per costruire una proposta credibile e radicata nella comunità. Ora si apre il tempo della responsabilità: subito al lavoro, con serietà e concretezza, per onorare la straordinaria prova di fiducia espressa dagli elettori. Forza Italia sarà al fianco del sindaco Pasini con lealtà e spirito costruttivo, per contribuire a una stagione amministrativa capace di dare risposte, rafforzare i servizi, sostenere le famiglie e valorizzare le potenzialità di Vignola'.

'Gli elettori hanno deciso e hanno consegnato il centrosinistra all’opposizione. La scelta dei cittadini va sempre rispettata, anche se reputiamo che le divisioni nel centrosinistra abbiano pesato in maniera determinante per riportare il centrodestra al governo della città. Vedremo se sapranno fare tutto ciò che hanno promesso. Di sicuro, potranno godere dell’importante lavoro fatto in questi anni dalla nostra Amministrazione - commenta Emilia Muratori -.Con l’avvio dell’anno scolastico, sarà in funzione la nuova palestra al servizio delle scuole e delle associazioni sportive del territorio. E’ arrivato, nei giorni scorsi, il parere positivo della Sovrintendenza e quindi potranno cominciare sia i lavori di tinteggiatura del corpo centrale di Villa Trenti che quelli di riqualificazione della pavimentazione di via Garibaldi nel centro storico. Così come sono pronti a partire i lavori di asfaltatura già finanziati. Consegniamo una città con un bilancio sano, con i progetti PNRR comunali conclusi e con scuole messe in sicurezza e più piste ciclabili. D'ora in avanti saremo all'opposizione. La nostra opposizione sarà, comunque, costruttiva, molto attenta e puntuale, al servizio della città'.