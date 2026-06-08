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Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Una sconfitta che vede incrementare lo scarto del primo turno in termini di numeri assoluti: finisce 6166 a 3706

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Angelo Pasini è il nuovo sindaco di Vignola. Il candidato sindaco del centrodestra ha travolto al ballottaggio il centrosinistra del primo cittadino uscente Emilia Muratori. La sfida al secondo turno finisce 62,46% contro 37,54%, in termini assoluti parliamo di 6166 voti contro 3706. Una sconfitta che di fatto vede incrementare lo scarto del primo turno, quando Pasini ottenne 5175 preferenze contro le 3425 della Muratori. La decisione dei due candidati usciti sconfitti due settimane fa (Adani e Cavani) di evitare apparentamenti ha dunque premiato il centrodestra, punendo in modo vistoso l'asse Pd-5Stelle-Avs. Per la Muratori una battuta d'arresto importante e uno dei pochi casi nei quali nel modenese un sindaco eletto del centrosinistra non ottiene la riconferma il secondo mandato.

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