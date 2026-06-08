Modena, finisce tra gli alberi col parapendio: salvo un 62enne

È un uomo di 62 anni residente ad Arceto, in provincia di Reggio Emilia, ad essere rimasto ferito nel primo pomeriggio di oggi dopo essersi recato con alcuni amici per un volo con il suo parapendio a Monfestino, nel Comune modenese di Serramazzoni, un'area molto frequentata dagli amanti del volo a vela. Mentre stava per atterrare, per cause ancora non chiare, l'uomo è finito fra gli alberi rimanendo imprigionato fra i rami e riportando un importante trauma vertebrale. Poco dopo le 14.30 gli amici hanno dato l'allarme. La centrale operativa 118 Emilia Est ha inviato l'elisoccorso di

Pavullo nel Frignano, dotato di verricello, con a bordo un tecnico di elisoccorso del Cnsas, la squadra del Soccorso Alpino della stazione monte Cimone, l'ambulanza di Serramazzoni e i Vigili del Fuoco. Il pilota del parapendio è stato raggiunto in breve tempo dall'elicottero. La zona non consente l'atterraggio, per cui l'equipaggio è stato sbarcato con il verricello. Il tecnico dell'elisoccorso ha raggiunto l'infortunato e lo ha calato a terra. Il medico ha somministrato l'analgesia, per lenire il forte dolore; terminata la stabilizzazione, il paziente è stato immobilizzato sulla barella ed è stato trasferito all'ospedale di Baggiovara in condizioni di media gravità.