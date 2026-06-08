Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, finisce tra gli alberi col parapendio: salvo un 62enne

Modena, finisce tra gli alberi col parapendio: salvo un 62enne

L'equipaggio è stato sbarcato con il verricello. Il tecnico dell'elisoccorso ha raggiunto l'infortunato e lo ha calato a terra

1 minuto di lettura

È un uomo di 62 anni residente ad Arceto, in provincia di Reggio Emilia, ad essere rimasto ferito nel primo pomeriggio di oggi dopo essersi recato con alcuni amici per un volo con il suo parapendio a Monfestino, nel Comune modenese di Serramazzoni, un'area molto frequentata dagli amanti del volo a vela. Mentre stava per atterrare, per cause ancora non chiare, l'uomo è finito fra gli alberi rimanendo imprigionato fra i rami e riportando un importante trauma vertebrale. Poco dopo le 14.30 gli amici hanno dato l'allarme. La centrale operativa 118 Emilia Est ha inviato l'elisoccorso di

Pavullo nel Frignano, dotato di verricello, con a bordo un tecnico di elisoccorso del Cnsas, la squadra del Soccorso Alpino della stazione monte Cimone, l'ambulanza di Serramazzoni e i Vigili del Fuoco. Il pilota del parapendio è stato raggiunto in breve tempo dall'elicottero. La zona non consente l'atterraggio, per cui l'equipaggio è stato sbarcato con il verricello. Il tecnico dell'elisoccorso ha raggiunto l'infortunato e lo ha calato a terra. Il medico ha somministrato l'analgesia, per lenire il forte dolore; terminata la stabilizzazione, il paziente è stato immobilizzato sulla barella ed è stato trasferito all'ospedale di Baggiovara in condizioni di media gravità.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Dilettanti, scatta la corsa ai ripescaggi: i nuovi scenari dall'Eccellenza alla Seconda Categoria

Dilettanti, scatta la corsa ai ripescaggi: i nuovi scenari dall'Eccellenza alla Seconda Categoria

Fondazione di Modena, caro sindaco la promozione di Tiezzi è quantomeno improvvida

Fondazione di Modena, caro sindaco la promozione di Tiezzi è quantomeno improvvida

Caso Al Dadouh, Mezzetti smentisce il MCE: 'Non tollero si metta in discussione la mia onestà intellettuale'

Caso Al Dadouh, Mezzetti smentisce il MCE: 'Non tollero si metta in discussione la mia onestà intellettuale'

Farmacie comunali Modena: nuova presidente è Angelica Ferri Personali, membro del collegio sindacale Amo

Farmacie comunali Modena: nuova presidente è Angelica Ferri Personali, membro del collegio sindacale Amo

'Marciapiedi rotti, parchi dissestati: a Modena il disability manager, cosa fa?'

'Marciapiedi rotti, parchi dissestati: a Modena il disability manager, cosa fa?'

'Diritto e libertà': a Modena un convegno sugli strumenti di tutela per donne e professioniste

'Diritto e libertà': a Modena un convegno sugli strumenti di tutela per donne e professioniste

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Rissa a bottigliate scuote il sabato sera in centro a Modena

Rissa a bottigliate scuote il sabato sera in centro a Modena

Orrore a Modena, bollettino medico delle 22: due donne di 55 anni e 69 anni lottano tra la vita e la morte

Orrore a Modena, bollettino medico delle 22: due donne di 55 anni e 69 anni lottano tra la vita e la morte

Oggi l'area fiera trasformata in un grande centro per la preghiera islamica

Oggi l'area fiera trasformata in un grande centro per la preghiera islamica

La Pressa in lutto per la scomparsa di Cristiano Leonelli

La Pressa in lutto per la scomparsa di Cristiano Leonelli

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Sanità, Allarme Uil: 'Il sovraccarico sul personale è strutturale ed insostenibile'

Sanità, Allarme Uil: 'Il sovraccarico sul personale è strutturale ed insostenibile'

Mirandola: maxi contaminazione con 80 feriti, ma è solo un'esercitazione

Mirandola: maxi contaminazione con 80 feriti, ma è solo un'esercitazione

Sicurezza, turni, salari: sciopero USB di 24 ore in Seta

Sicurezza, turni, salari: sciopero USB di 24 ore in Seta

Per il maxi evento dei 50 anni di carriera, Vasco sceglie Roma: Modena spera in un omaggio

Per il maxi evento dei 50 anni di carriera, Vasco sceglie Roma: Modena spera in un omaggio