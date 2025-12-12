Modena, sciopero Cgil: scuola, salari, pensioni e no al riarmo

'Scioperiamo contro una manovra sbagliata e pericolosa - la quarta di fila di questo Governo - che non dà risposte ai lavoratori e ai pensionati di questo Paese'. Si è tenuto questa mattina anche a Modena lo sciopero di 8 ore (per l’intero di lavoro) della Cgil che ha riguardato i lavoratori del settore privato che pubblico. La manifestazione a Modena ha vito il concentramento alle 9.30 nei pressi del Policlinico (nel tratto di via Emilia Est compreso tra l’ex hotel Real Fini e il McDonald), 'per sottolineare come la sanità pubblica sia una vera emergenza per il Paese e il suo maggior finanziamento una delle principali richieste del sindacato'. Da qui una piccola delegazione di scioperanti è partita simbolicamente con lo striscione di apertura davanti all’ingresso principale del Policlinico.

Il corteo si è poi snodato su via Emilia Est sino largo Sant’Agostino dove si sono tenuti i comizi conclusivi, con interventi degli studenti universitari di UduMore, Modena per la Palestina, Sanitari per Gaza, lavoratori e lavoratrici, pensionati. Al termine la parola sarà del segretario generale Alessandro De Nicola. Allo sciopero hanno aderito: Arci, Udi e Modena per la Palestina.

'Salari, pensioni, scuola, casa, sanità, fisco e contrasto alle politiche di riarmo: queste le priorità del Paese. Lo sciopero è per contestare scelte ingiuste e sbagliate della Manovra 2026 che non interviene sulle disuguaglianze di reddito e di accesso ai servizi pubblici (in primis la sanità)' - afferma la Cgil.