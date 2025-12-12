Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, sciopero Cgil: scuola, salari, pensioni e no al riarmo

Modena, sciopero Cgil: scuola, salari, pensioni e no al riarmo

Questa mattina anche a Modena lo sciopero di 8 ore (per l’intero di lavoro) della Cgil che ha riguardato i lavoratori del settore privato che pubblico

1 minuto di lettura

'Scioperiamo contro una manovra sbagliata e pericolosa - la quarta di fila di questo Governo - che non dà risposte ai lavoratori e ai pensionati di questo Paese'. Si è tenuto questa mattina anche a Modena lo sciopero di 8 ore (per l’intero di lavoro) della Cgil che ha riguardato i lavoratori del settore privato che pubblico. La manifestazione a Modena ha vito il concentramento alle 9.30 nei pressi del Policlinico (nel tratto di via Emilia Est compreso tra l’ex hotel Real Fini e il McDonald), 'per sottolineare come la sanità pubblica sia una vera emergenza per il Paese e il suo maggior finanziamento una delle principali richieste del sindacato'. Da qui una piccola delegazione di scioperanti è partita simbolicamente con lo striscione di apertura davanti all’ingresso principale del Policlinico.

Il corteo si è poi snodato su via Emilia Est sino largo Sant’Agostino dove si sono tenuti i comizi conclusivi, con interventi degli studenti universitari di UduMore, Modena per la Palestina, Sanitari per Gaza, lavoratori e lavoratrici, pensionati. Al termine la parola sarà del segretario generale Alessandro De Nicola. Allo sciopero hanno aderito: Arci, Udi e Modena per la Palestina.

'Salari, pensioni, scuola, casa, sanità, fisco e contrasto alle politiche di riarmo: queste le priorità del Paese. Lo sciopero è per contestare scelte ingiuste e sbagliate della Manovra 2026 che non interviene sulle disuguaglianze di reddito e di accesso ai servizi pubblici (in primis la sanità)' - afferma la Cgil.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, lutto nel mondo dell'arte: è morto a 89 anni il fotografo Franco Vaccari

Modena, lutto nel mondo dell'arte: è morto a 89 anni il fotografo Franco Vaccari

Natale a Modena, lo storico presepe ritrovato allestito in Comune

Natale a Modena, lo storico presepe ritrovato allestito in Comune

Ex Manifattura Tabacchi: l'area riqualificata affonda nel degrado della droga

Ex Manifattura Tabacchi: l'area riqualificata affonda nel degrado della droga

Modena, educativa per minori fragili: alla coop Domus Assistenza l'appalto da 1,6 milioni non basta, altri 200mila euro

Modena, educativa per minori fragili: alla coop Domus Assistenza l'appalto da 1,6 milioni non basta, altri 200mila euro

Rifiuti: in Emilia-Romagna cresce la differenziata ma Regione maglia nera per quelli prodotti

Rifiuti: in Emilia-Romagna cresce la differenziata ma Regione maglia nera per quelli prodotti

Modena, volontari premiati, tra loro anche un membro del gruppo islamico BiSabr

Modena, volontari premiati, tra loro anche un membro del gruppo islamico BiSabr

Articoli più Letti Operazione Hera, Aimag non molla: lunedì prossimo nuovo vertice a Mirandola

Operazione Hera, Aimag non molla: lunedì prossimo nuovo vertice a Mirandola

Modena, in un anno 330 sfratti eseguiti con la forza pubblica

Modena, in un anno 330 sfratti eseguiti con la forza pubblica

Hera da record, nel terzo trimestre ricavi oltre i 9 miliardi

Hera da record, nel terzo trimestre ricavi oltre i 9 miliardi

Completata la fusione Fondazione Estense in Fondazione di Modena

Completata la fusione Fondazione Estense in Fondazione di Modena

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Gambro Vantive, per il piano industriale bisognerà aspettare tre mesi e mezzo

Gambro Vantive, per il piano industriale bisognerà aspettare tre mesi e mezzo

Formigine, impianto fotovoltaico da 424 kWp firmato Box Tosi

Formigine, impianto fotovoltaico da 424 kWp firmato Box Tosi

Maranello, il Gruppo MoMa ha acquisito le Ceramiche Ricchetti

Maranello, il Gruppo MoMa ha acquisito le Ceramiche Ricchetti

Censis: l’Italia spende più per gli interessi sul debito che per gli investimenti

Censis: l’Italia spende più per gli interessi sul debito che per gli investimenti