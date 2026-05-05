L'Aftermarket dell'auto, settore da 31 miliardi che punta ancora sul motore a scoppio

A fotografare il peso e le trasformazioni di questo comparto è la nuova ricerca del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, presentata a Modena e realizzata per la Camera di Commercio di Modena con la collaborazione della Camera di Commercio di Torino e il supporto di ANFIA. Un settore che vale 31 miliardi di euro di valore aggiunto, una dimensione paragonabile a quella dell’intero comparto alimentare italiano e che vede 4 regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto Marche ed Emilia-Rmagna), concentrare oltre il 60% dell'attività. La provincia di Modena è la prima per quota di valore aggiunto (3,5%), nella rosa delle top insieme a Pesaro-Urbino (3,4%), Vicenza (3,3%, Torino e Bergamo (3,0%)
Per il presidente della Camera Molinari: “Il settore tiene, ma deve correre sulle nuove tecnologie, l’aftermarket mostra una resilienza superiore al resto della filiera. Volevamo capire l’impatto delle normative europee e della crisi dell’auto.
Una solidità che è continua sfida
“Le imprese devono adeguarsi alle nuove tecnologie, all’intelligenza artificiale, alla futura guida autonoma e soprattutto all’elettrico. Questo richiede formazione, sviluppo e investimenti” - ha poi sottolineato il presidente della Camera di Commercio.
Nodo critico resta quello della formazione e della carenza di personale specializzato, tema richiamato sia dal sindaco di Modena sia dallo stesso Molinari: “Il mismatch tra domanda e offerta è un problema per tutti i settori, ma qui pesa ancora di più. Dobbiamo formare più giovani e farlo secondo le esigenze delle aziende. Per questo va rafforzato il sistema formativo locale, dalle scuole all’università, fino all’ITS, che è un asse strategico” - afferma Molinari
Colla: “La Cina sta inondando il mercato.
Il mondo produttivo dell’aftermarket è concentrato per il 60% tra Piemonte, Lombardia, Marche ed Emilia-Romagna, quest'ultima rappresentata al convegno dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Vincenzo Colla, che ha richiamato con forza il tema della concorrenza internazionale: “La Cina, bloccata sul mercato americano, sta inondando quello europeo con prezzi incredibili, anche nella componentistica. E sull’elettrico, basta citare BYD: sta aggredendo i mercati come mai prima. Forse è il momento di iniziare a difenderci”.
La strategia, secondo l’assessore, passa da un nuovo modello industriale. “Dobbiamo finanziare l’ibridazione delle filiere. E dobbiamo leggere i cambiamenti culturali: per i giovani l’auto non è più uno status symbol. Si passa dalla proprietà all’uso, come per le biciclette elettriche. Questi fattori sociali incidono e vanno compresi”.
Gi.Ga.