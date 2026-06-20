Sigma ed Ecu, crisi Realco: nessuna offerta di acquisizione

Così l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, dopo l’incontro che si è tenuto ieri, nella sede della Regione Emilia Romagna, con rappresentanti dell’azienda, le organizzazioni sindacali, Rsu e Agenzia regionale per il lavoro. La vertenza interessa 140 punti vendita Ecu e Sigma e circa 1.500 lavoratori, diretti e indiretti.
'Siamo stati rassicurati sul fatto che nessuna evoluzione futura pregiudicherebbe la continuità operativa dei punti vendita della rete gestiti dai soci di Realco - aggiunge l’assessore -. È un fatto importante anche per le nostre comunità, che talvolta hanno in questi punti vendita l’unico presidio commerciale di territorio.
'In questo processo- continua Paglia-, la Regione metterà in campo tutte le proprie soluzioni in termini di formazione per il reinserimento al lavoro. Per facilitare questo processo, acquisiremo nelle prossime ore la mappa aggiornata dei dipendenti attualmente in carica al Gruppo e continueremo naturalmente a collaborare, confidando anche nel nuovo tentativo di cessione dei punti vendita e delle altre attività che sarà effettuato nelle prossime settimane'.
'Siamo consapevoli di quanto questa crisi sia rilevante per la nostra Regione e quanto sia necessario l’impegno di tutti per portarla a un esito che ne mitighi l’impatto - conclude Paglia -. Confidiamo che la collaborazione di tutte le istituzioni, le organizzazioni sindacali e il mondo economico riuscirà a mettere in campo le giuste soluzioni'.
Ricordiamo che l'11 giugno si è svolta presso il Tribunale di Bologna l'udienza relativa alla procedura di vendita del Gruppo Realco, società cooperativa titolare dei marchi Sigma, Ecu ed Economy, nell'ambito del percorso concordatario in via prenotativa avviato a seguito della grave situazione economico-finanziaria che ha investito il gruppo.