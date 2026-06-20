Sigma ed Ecu, crisi Realco: nessuna offerta di acquisizione

'La conclusione dell’asta del 10 giugno per gli asset del Gruppo Realco non ha purtroppo raggiunto l’esito che tutti auspicavamo, ovvero l’individuazione di un soggetto della grande distribuzione disponibile a farsi carico dell’acquisizione e rilancio dell’intero perimetro di attività. Per questo ieri abbiamo voluto convocare un tavolo in Regione alla presenza di tutti i soggetti coinvolti nella procedura, finalizzato a condividere informazioni, prospettive immediate e possibili soluzioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nella crisi, considerando che il lotto acquisito da Conad e altri riguarda soltanto nove punti vendita'.Così l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, dopo l’incontro che si è tenuto ieri, nella sede della Regione Emilia Romagna, con rappresentanti dell’azienda, le organizzazioni sindacali, Rsu e Agenzia regionale per il lavoro. La vertenza interessa 140 punti vendita Ecu e Sigma e circa 1.500 lavoratori, diretti e indiretti.'Siamo stati rassicurati sul fatto che nessuna evoluzione futura pregiudicherebbe la continuità operativa dei punti vendita della rete gestiti dai soci di Realco - aggiunge l’assessore -. È un fatto importante anche per le nostre comunità, che talvolta hanno in questi punti vendita l’unico presidio commerciale di territorio.Abbiamo condiviso la necessità di attivare rapidamente un tavolo finalizzato a individuare possibili soluzioni di reimpiego per chi dovesse averne la necessità, a cui invitare tutti gli operatori della grande distribuzione che operino nei territori coinvolti, oltre alle associazioni di categoria e ad operatori della logistica'.'In questo processo- continua Paglia-, la Regione metterà in campo tutte le proprie soluzioni in termini di formazione per il reinserimento al lavoro. Per facilitare questo processo, acquisiremo nelle prossime ore la mappa aggiornata dei dipendenti attualmente in carica al Gruppo e continueremo naturalmente a collaborare, confidando anche nel nuovo tentativo di cessione dei punti vendita e delle altre attività che sarà effettuato nelle prossime settimane'.'Siamo consapevoli di quanto questa crisi sia rilevante per la nostra Regione e quanto sia necessario l’impegno di tutti per portarla a un esito che ne mitighi l’impatto - conclude Paglia -. Confidiamo che la collaborazione di tutte le istituzioni, le organizzazioni sindacali e il mondo economico riuscirà a mettere in campo le giuste soluzioni'.Ricordiamo che l'11 giugno si è svolta presso il Tribunale di Bologna l'udienza relativa alla procedura di vendita del Gruppo Realco, società cooperativa titolare dei marchi Sigma, Ecu ed Economy, nell'ambito del percorso concordatario in via prenotativa avviato a seguito della grave situazione economico-finanziaria che ha investito il gruppo.La procedura prevedeva la cessione dell'intero perimetro aziendale attraverso un'asta articolata in cinque lotti. Il Lotto 1, comprendente l'intero complesso aziendale costituito dai punti vendita, dal Centro Distributivo e dagli immobili di proprietà, era posto in vendita con un prezzo base di 40 milioni di euro. Dall'esito dell'udienza è emerso che i lotti da 1 a 4 sono andati deserti. Per il Lotto 5, relativo a nove punti vendita, ai rispettivi rami d'azienda e agli immobili ricompresi nel lotto, è stata invece presentata un'unica offerta congiunta da parte di Nordovest Insieme srl e Supermercati San Giorgio srl con quote rispettivamente pari al 27% e al 73%, secondo una modalità di partecipazione espressamente prevista dal bando di vendita.