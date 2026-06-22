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Conad Nord Ovest, approvato il bilancio 2025: giro d’affari di 5,51 miliardi di euro

Conad Nord Ovest, approvato il bilancio 2025: giro d’affari di 5,51 miliardi di euro

Patrimonio netto che supera la soglia di 1 miliardo. Crescono i principali indicatori economici

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Vendite sell-out per 5,51 miliardi di euro (+3,4% rispetto all'anno precedente). L’utile d’esercizio si attesta a 76,7 milioni di euro, mentre il patrimonio netto supera per la prima volta la soglia del miliardo di euro (1.055 milioni di euro). Sono questi i principali dati emersi oggi a Bologna durante l’Assemblea di Bilancio di Conad Nord Ovest.

Una rete guidata da 342 Soci imprenditori, 588 punti vendita e 19.500 occupati tra Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia (province di Bologna, Modena e Ferrara), provincia di Mantova, Toscana, Lazio (province di Roma e Viterbo) e Sardegna.

'In un momento storico caratterizzato da estrema incertezza macroeconomica, Conad Nord Ovest risponde facendo leva sui propri tratti identitari: capacità di adattamento, centralità del cliente, attrattività e una radicata cultura della prossimità. – commenta Adamo Ascari, Amministratore Delegato di Conad Nord Ovest. –. Attraverso una chiara leadership al plurale, difendiamo la redditività del nostro modello concentrandoci sui fondamentali: quote di mercato, competitività, sviluppo della Marca del Distributore, valorizzazione e qualità dei reparti freschi e fidelizzazione. Per intercettare l'evoluzione dei consumi, abbiamo avviato un'importante diversificazione del business: l'acquisizione della catena PiùMè, attualmente al vaglio dell'Antitrust, ci proietta nel mercato dei drugstore, mentre la sfida di Benessity, il nuovo formato di punto vendita dedicato al benessere come stile di vita, ci vede protagonisti in qualità di cooperativa pilota a livello nazionale.

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Abbiamo inoltre inaugurato una stagione di rigorosa spending review e di efficientamento dei costi, indispensabile per continuare a rimanere attori di riferimento per le nostre comunità. In linea con il nostro percorso di trasparenza e responsabilità, abbiamo pubblicato in anticipo di due anni la rendicontazione di sostenibilità conforme alla direttiva europea CSRD, all’interno del Bilancio Consolidato della Cooperativa'.

Ascari ha colto l’occasione anche per ribadire l’importanza dell’operazione Realco: 'Un’operazione realizzata insieme a Conad Centro Nord, rilevante lato business ma anche di grande responsabilità sociale verso i territori in cui operiamo, con l’obiettivo di dare risposta concreta alle difficoltà di una cooperativa storica. Insieme a CCN, abbiamo mantenuto una posizione coerente nel tempo, trasparente e concreta'.

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