Rischio per autocisterna GPL ribaltata: le immagini del lavoro dei nuclei speciali VVFF
L'incidente a Guiglia ha tenuto impegnate per ore le unità di rischio biologico e chimico del Corpo
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