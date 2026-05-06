Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Rischio per autocisterna GPL ribaltata: le immagini del lavoro dei nuclei speciali VVFF

Rischio per autocisterna GPL ribaltata: le immagini del lavoro dei nuclei speciali VVFF
Iscriviti al nostro canale YouTube!

L'incidente a Guiglia ha tenuto impegnate per ore le unità di rischio biologico e chimico del Corpo

1 minuto di lettura

 

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena: si ribalta con l'auto in pieno centro, estratto dai Vigili del Fuoco

Modena: si ribalta con l'auto in pieno centro, estratto dai Vigili del Fuoco

Dramma in via Notari a Modena: uomo muore divorato dalle fiamme

Dramma in via Notari a Modena: uomo muore divorato dalle fiamme

Modena, via Lussemburgo: a fuoco officina meccanica, colonna di fumo nella zona nord

Modena, via Lussemburgo: a fuoco officina meccanica, colonna di fumo nella zona nord

Serramazzoni, minore disperso nel bosco: rintracciato con l'elicottero dei Vigili del Fuoco

Serramazzoni, minore disperso nel bosco: rintracciato con l'elicottero dei Vigili del Fuoco

Auto prende fuoco sull'A1: nessun ferito

Auto prende fuoco sull'A1: nessun ferito

Cade in un canale e rischia di morire: pastore tedesco salvato dai Vigili del Fuoco

Cade in un canale e rischia di morire: pastore tedesco salvato dai Vigili del Fuoco

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Modena, paura all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari sbanda sul pubblico e travolge padre e figlio

Modena, paura all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari sbanda sul pubblico e travolge padre e figlio

I consiglieri comunali visitano il Drop-in e un utente conferma: 'Qui fuori è un disastro'

I consiglieri comunali visitano il Drop-in e un utente conferma: 'Qui fuori è un disastro'

Città 30, bordata Mezzetti su Bologna: 'Così solo bandierina ideologica'

Città 30, bordata Mezzetti su Bologna: 'Così solo bandierina ideologica'

Ammanco Amo, Fdi attacca ancora: 'A Reggianini è stato fatto uno sconto dell'85%'

Ammanco Amo, Fdi attacca ancora: 'A Reggianini è stato fatto uno sconto dell'85%'

Articoli Recenti L'Aftermarket dell'auto, settore da 31 miliardi che punta ancora sul motore a scoppio

L'Aftermarket dell'auto, settore da 31 miliardi che punta ancora sul motore a scoppio

Difesa della sanità pubblica, il PD lancia una petizione e attacca il governo: 'La riforma non deve passare'

Difesa della sanità pubblica, il PD lancia una petizione e attacca il governo: 'La riforma non deve passare'

Mezzetti: 'Modena, Primo maggio: oggi il lavoro è anche povero, insicuro, privo di diritti'

Mezzetti: 'Modena, Primo maggio: oggi il lavoro è anche povero, insicuro, privo di diritti'

'Derby, vogliamo che tutta Modena sia in campo'

'Derby, vogliamo che tutta Modena sia in campo'