Guiglia, autocisterna Gpl si ribalta: isolata l'area

I vigili del fuoco di Modena sono impegnati dalle 16 di oggi per un grave incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 623, in località Passo Brasa a Guiglia. Per cause in corso di accertamento, un’autocisterna adibita al trasporto di GPL si è ribaltata sulla sede stradale. Sul posto è intervenuta immediatamente la squadra di Vignola. Gli operatori hanno lavorato per liberare il conducente, rimasto incastrato all’interno della cabina di guida a seguito dell'impatto: una volta estratto, l'uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, presenti sul posto.

Data la natura del carico, l’area è stata prontamente isolata per garantire la massima sicurezza. È attualmente in arrivo il Nucleo Travasi dei Vigili del Fuoco proveniente dal Comando di Bologna, specializzato nella gestione di sostanze pericolose, che provvederà allo svuotamento e bonifica della cisterna prima di procedere alla rimozione del mezzo. Oltre al personale del 115 e del 118, sono sul posto i carabinieri per i rilievi di legge e la gestione della viabilità. La circolazione sulla Provinciale è temporaneamente interrotta per consentire le delicate operazioni di soccorso e messa in sicurezza.