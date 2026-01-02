Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Inchiesta finanziamenti ad Hamas, insulti alla Ascari (M5S): presentata denuncia

Inchiesta finanziamenti ad Hamas, insulti alla Ascari (M5S): presentata denuncia

'Stefania Ascari ha inoltre formalizzato denuncia per gli insulti e le minacce ricevute, provenienti in larga parte dai social network'

1 minuto di lettura

'Come Coordinamento regionale del Movimento 5 Stelle Emilia-Romagna, a fronte delle minacce e degli insulti ricevuti dalla deputata Stefania Ascari per il suo impegno politico, abbiamo immediatamente attivato i canali istituzionali, interloquendo con Prefetto e Questore'. Così in una nota il M5S modenese dopo le critiche giunte alla deputata a margine dell'inchiesta che ha portato alla luce una rete di finanziamenti ad Hamas che tocca anche Sassuolo. La Ascari, che non risulta in alcun modo coinvolta nella vicenda giudiziaria, nel gennaio e marzo 2023 sostenne e promosse l'associazione di riferimento di Mohamed Hannoun, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sui finanziamenti ad Hamas.
'Stefania Ascari ha inoltre formalizzato denuncia per gli insulti e le minacce ricevute, provenienti in larga parte dai social network. La critica politica è legittima, le intimidazioni no. Confidiamo nel lavoro delle autorità competenti e ribadiamo con forza che il confronto democratico non può e non deve mai trasformarsi in odio o minaccia' - fa sapere il M5S.
La foto si riferisce al 31 dicembre, davanti alla Questura di Modena, all’uscita dopo la formalizzazione della denuncia.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
In provincia di Modena la prima nata è la sassolese Sofia

In provincia di Modena la prima nata è la sassolese Sofia

Tutina e bavaglino neroverde per tutti i nuovi nati sassolesi

Tutina e bavaglino neroverde per tutti i nuovi nati sassolesi

Arresto di Adel Abu Rawwa. Platis, Capezzera e Severi: 'In passato ha spesso giustificato Hamas'

Arresto di Adel Abu Rawwa. Platis, Capezzera e Severi: 'In passato ha spesso giustificato Hamas'

'Finanziamenti ad Hamas: contro di me menzogne costruite per delegittimarmi, ma io non mi fermo'

'Finanziamenti ad Hamas: contro di me menzogne costruite per delegittimarmi, ma io non mi fermo'

Buon pari del Sassuolo a Bologna

Buon pari del Sassuolo a Bologna

Fondi ad Hamas: 560mila euro nascosti in un garage a Sassuolo

Fondi ad Hamas: 560mila euro nascosti in un garage a Sassuolo

Articoli più Letti La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Seta, doccia fredda per Tper. Corte dei Conti ai sindaci: 'Riprendete controllo pubblico'

Seta, doccia fredda per Tper. Corte dei Conti ai sindaci: 'Riprendete controllo pubblico'

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti 'Così l'Europa crea un fossato con la Federazione russa e si prepara alla guerra aperta'

'Così l'Europa crea un fossato con la Federazione russa e si prepara alla guerra aperta'

Superbonus 'scempio', riarmo 'dovere': la doppia morale del Governo Meloni

Superbonus 'scempio', riarmo 'dovere': la doppia morale del Governo Meloni

Il primo anno di Mezzetti: 'Mantenute le prime promesse, ora servono nuove risorse, ma sui risparmi abbiamo raschiato il barile'

Il primo anno di Mezzetti: 'Mantenute le prime promesse, ora servono nuove risorse, ma sui risparmi abbiamo raschiato il barile'

Modena ricorda l'ex sindaco Rubes Triva

Modena ricorda l'ex sindaco Rubes Triva