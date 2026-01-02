Inchiesta finanziamenti ad Hamas, insulti alla Ascari (M5S): presentata denuncia

'Come Coordinamento regionale del Movimento 5 Stelle Emilia-Romagna, a fronte delle minacce e degli insulti ricevuti dalla deputata Stefania Ascari per il suo impegno politico, abbiamo immediatamente attivato i canali istituzionali, interloquendo con Prefetto e Questore'. Così in una nota il M5S modenese dopo le critiche giunte alla deputata a margine dell'inchiesta che ha portato alla luce una rete di finanziamenti ad Hamas che tocca anche Sassuolo. La Ascari, che non risulta in alcun modo coinvolta nella vicenda giudiziaria, nel gennaio e marzo 2023 sostenne e promosse l'associazione di riferimento di Mohamed Hannoun, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sui finanziamenti ad Hamas.

'Stefania Ascari ha inoltre formalizzato denuncia per gli insulti e le minacce ricevute, provenienti in larga parte dai social network. La critica politica è legittima, le intimidazioni no. Confidiamo nel lavoro delle autorità competenti e ribadiamo con forza che il confronto democratico non può e non deve mai trasformarsi in odio o minaccia' - fa sapere il M5S.

La foto si riferisce al 31 dicembre, davanti alla Questura di Modena, all’uscita dopo la formalizzazione della denuncia.

