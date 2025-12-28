Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Fondi ad Hamas: 560mila euro nascosti in un garage a Sassuolo

Nel corso delle perquisizioni sono stati inoltre sequestrati alcuni computer, nascosti nell'intercapedine di una parete in un alloggio in provincia di Lodi

Sono 17 le perquisizioni effettuate dalla Digos (incluse le tre sedi dell'Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese a Genova, Milano e Roma), a Torino, Bologna, Bergamo, Firenze, Monza Brianza, Lodi, Sassuolo nell'ambito dell'indagine sui finanziamenti ad Hamas che ha portato all'arresto a Genova do Mohammed Hannoun, presidente dell'Associazione dei Palestinesi d'Italia. Per gli inquirenti l'uomo arrestato a Sassuolo, Abu Rawwa, è il referente per il Nord Est dell’associazione benefica per il popolo palestinese attraverso la quale sarebbero stati dirottati all’organizzazione terroristica Hamas grandi somme di denaro.

In tutto, sottolinea la procura, è stato sequestrato denaro contante per un milione e 80 mila euro, trovato non solo nella sede dell'Abspp ma anche nelle residenze delle persone indagate, In un caso, circa 560 mila euro erano stati nascosti in un vano ricavato in un garage a Sassuolo.

Nel corso delle perquisizioni sono stati inoltre sequestrati alcuni computer, nascosti nell'intercapedine di una parete in un alloggio in provincia di Lodi, e altri dispositivi elettronici che saranno sottoposti ad analisi nei prossimi giorni. Nella abitazione di uno degli indagati, che nascondeva anche circa 6 miula euro è stata trovata una bandiera di Hamas.

Materiale riconducibile all'organizzazione è stato inoltre trovato in alcuni dei luoghi sottoposti a perquisizione. In particolare, oltre a vari opuscoli sul movimento islamista, è stata sequestrata una chiavetta usb contenente 'anāshīd', i canti corali della tradizione islamica celebrativi di Hamas.

