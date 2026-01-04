Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena Volley vince a Padova: è il quinto successo consecutivo in campionato

Modena Volley vince a Padova: è il quinto successo consecutivo in campionato

Si rialza Modena dopo il ko nei quarti di Coppa Italia e lo fa alla grande a Padova, in una trasferta storicamente complicata

2 minuti di lettura

Si rialza Modena dopo il ko nei quarti di Coppa Italia e lo fa alla grande a Padova, in una trasferta storicamente complicata per i gialli, piazzando la quinta vittoria consecutiva in campionato. La Valsa Group parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Padova risponde con Todorovic al palleggio, Masulovic opposto, Gardini-Orioli martelli, Polo-Truocchio centrali con Diez libero. Il match inizia ed è subito punto a punto per questa grande classica della Superlega, 9-9. Piazza il break Padova che va sul 15-13. Non si fermano i patavini, 22-18. Chiudono il set i padroni di casa, 25-20. Nel secondo parziale parte fortissimo Modena, trascinata da Porro, 2-8. Va sul 7-14 la Valsa Group con Sanguinetti devastante al servizio. Modena chiude 20-25 il parziale, è 1-1. Anche nel terzo set scappa via Modena, 4-9. Si arriva al 12-16 con Davyskiba protagonista. Continua a spingere la Valsa Group, 21-24 poi è ancora il bielorusso a chiudere 23-25 il parziale, è 1-2. Nel quarto set Modena martella forte al servizio, 7-12 con Buchegger incontenibile. Si arriva all’11-19 poi è Sanguinetti a chiudere 17-25 il set e 1-3 il match.

Il tabellino

Sonepar Padova – Valsa Group Modena 1-3 (25-20, 20-25, 23-25, 17-25)
Sonepar Padova: Todorovic 0, Orioli 19, Polo 4, Masulovic 12, Gardini 6, Truocchio 1, Zoppellari 1, Diez (L), Stefani 3, Toscani (L), Held 6. N.E. Nachev, Bergamasco, Mc Raven. All. Cuttini.
Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 2, Davyskiba 15, Mati 3, Buchegger 14, Porro 19, Sanguinetti 16, Federici (L), Perry (L), Anzani 2, Ikhbayri 4, Giraudo 0. N.E. Massari, Tauletta, Bento. All. Giuliani.
ARBITRI: Carcione, Goitre, Venturi. NOTE – durata set: 24′, 31′, 26′, 22′; tot: 103′.
MVP: Luca Porro (Valsa Group Modena)

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Volley Superlega: Modena ancora avanti, 3-1 al Cisterna

Volley Superlega: Modena ancora avanti, 3-1 al Cisterna

Modena volley espugna Verona: i ragazzi di Giuliani firmano un'impresa

Modena volley espugna Verona: i ragazzi di Giuliani firmano un'impresa

Modena volley, Lube Civitanova battuta 3-1: festa al Palapanini

Modena volley, Lube Civitanova battuta 3-1: festa al Palapanini

Volley superlega: Modena cade a Trento

Volley superlega: Modena cade a Trento

Al Palapanini Modena supera a fatica il fanalino di coda Grottazzolina

Al Palapanini Modena supera a fatica il fanalino di coda Grottazzolina

Cinque set tiratissimi, Modena la spunta contro Cuneo

Cinque set tiratissimi, Modena la spunta contro Cuneo

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Rugby: l'avversario non si presenta, il Giacobazzi Modena chiude l'anno senza giocare

Rugby: l'avversario non si presenta, il Giacobazzi Modena chiude l'anno senza giocare

Il Venezia sbanca il Braglia, Modena irriconoscibile

Il Venezia sbanca il Braglia, Modena irriconoscibile

Modena, un campionato a due facce: nelle ultime nove gare media da retrocessione

Modena, un campionato a due facce: nelle ultime nove gare media da retrocessione

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Le ragazze del Volley Modena lottano ma non basta: Imola passa 3-0 al PalaMadiba

Le ragazze del Volley Modena lottano ma non basta: Imola passa 3-0 al PalaMadiba

Cittadella Vis Modena, l'anno inizia bene: 2-0 alla Correggese

Cittadella Vis Modena, l'anno inizia bene: 2-0 alla Correggese

Carpi sconfitto ad Alessandria dalla Juventus Next Gen

Carpi sconfitto ad Alessandria dalla Juventus Next Gen

Serie D, Cittadella domani a San Damaso con la Correggese

Serie D, Cittadella domani a San Damaso con la Correggese