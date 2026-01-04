Modena Volley vince a Padova: è il quinto successo consecutivo in campionato

Si rialza Modena dopo il ko nei quarti di Coppa Italia e lo fa alla grande a Padova, in una trasferta storicamente complicata per i gialli, piazzando la quinta vittoria consecutiva in campionato. La Valsa Group parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Padova risponde con Todorovic al palleggio, Masulovic opposto, Gardini-Orioli martelli, Polo-Truocchio centrali con Diez libero. Il match inizia ed è subito punto a punto per questa grande classica della Superlega, 9-9. Piazza il break Padova che va sul 15-13. Non si fermano i patavini, 22-18. Chiudono il set i padroni di casa, 25-20. Nel secondo parziale parte fortissimo Modena, trascinata da Porro, 2-8. Va sul 7-14 la Valsa Group con Sanguinetti devastante al servizio. Modena chiude 20-25 il parziale, è 1-1. Anche nel terzo set scappa via Modena, 4-9. Si arriva al 12-16 con Davyskiba protagonista. Continua a spingere la Valsa Group, 21-24 poi è ancora il bielorusso a chiudere 23-25 il parziale, è 1-2. Nel quarto set Modena martella forte al servizio, 7-12 con Buchegger incontenibile. Si arriva all’11-19 poi è Sanguinetti a chiudere 17-25 il set e 1-3 il match.



Il tabellino

Sonepar Padova – Valsa Group Modena 1-3 (25-20, 20-25, 23-25, 17-25)Sonepar Padova: Todorovic 0, Orioli 19, Polo 4, Masulovic 12, Gardini 6, Truocchio 1, Zoppellari 1, Diez (L), Stefani 3, Toscani (L), Held 6. N.E. Nachev, Bergamasco, Mc Raven. All. Cuttini.Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 2, Davyskiba 15, Mati 3, Buchegger 14, Porro 19, Sanguinetti 16, Federici (L), Perry (L), Anzani 2, Ikhbayri 4, Giraudo 0. N.E. Massari, Tauletta, Bento. All. Giuliani.ARBITRI: Carcione, Goitre, Venturi. NOTE – durata set: 24′, 31′, 26′, 22′; tot: 103′.MVP: Luca Porro (Valsa Group Modena)