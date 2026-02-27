Serie D, il caso Imolese rischia di riscrivere la classifica del girone D di Serie D

A fare il punto sulla situazione è stato Alessandro Servadei, liquidatore nominato dal Tribunale di Bologna, che da quattro mesi gestisce la società iscritta al campionato di Serie D. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi al Centro Tecnico Bacchilega, Servadei ha lanciato un chiaro messaggio alla cittadinanza e al tessuto imprenditoriale locale, finora rimasti alla finestra. Dal 1° novembre la società opera in regime di esercizio provvisorio, una condizione tutt’altro che scontata in situazioni simili, che spesso portano alla chiusura immediata delle attività.
Il lavoro svolto in questi mesi, ha spiegato il liquidatore, è stato silenzioso ma impegnativo: revisione dei conti, razionalizzazione dei costi e un’analisi puntuale della sostenibilità economica del club.
Le prospettive sono sostanzialmente due. In assenza di acquirenti, la società verrà messa all’asta all’inizio dell’estate: in questo caso, chi subentrerà potrà rilevare il nome e il settore giovanile, ma non il titolo sportivo. Diversamente, un’offerta formale nelle prossime settimane permetterebbe di accelerare i tempi, garantendo la conclusione della stagione e la conservazione della categoria. Per coprire gli ultimi due mesi di attività sarebbero necessari circa 100mila euro. Savini ha confermato l’intenzione di valutare attentamente la possibilità di sostenere questa spesa, pur senza certezze.
Ma come cambierebbe la classifica dopo l’esclusione dell’Imolese? Il Desenzano perderebbe tre punti, presi nella gara d’andata, la Pistoiese quattro (uno a settembre, tre a gennaio), il Lentigione addirittura sei. E il risultato sarebbe questo: Desenzano 53, Pistoiese e Lentigione 49. Gli arancioni guadagnerebbero un punto sul Lentigione e ne perderebbero uno sui bresciani, che però, dovendo ancora giocare la gara di ritorno (è in programma il 19 aprile, quindi dopo l’eventuale esclusione ipotizzata a fine marzo), avrebbero un turno di riposo “obbligato” in quel weekend. La Cittadella, che dovrebbe affrontare l'Imolese il 2 aprile, perderebbe tre punti avendo vinto la gara d'andata.Matteo Pierotti