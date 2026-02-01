Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Volley, Modena trionfa su Milano entusiasmo al Palapaninini

3-0 finale davanti a 3500 spettatori. I gialloblù a 39 punti al quarto posto in classifica a quota 39 punti e tornerà in campo sabato 14 febbraio in trasferta contro Lube Civitanova

Valsa Group Modena – Allianz Milano 3-0 (25-18, 26-24, 25-22)
 

Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 4, Davyskiba 11, Mati 2, Buchegger 17, Porro 16, Sanguinetti 6, Federici (L), Massari 0, Perry (L), Anzani 2, Bento 0. N.E. Tauletta, Ikhbayri, Giraudo. All. Giuliani.
 

Allianz Milano: Kreling 1, Recine 8, Di Martino 5, Reggers 13, Ichino 7, Caneschi 7, Benacchio (L), Catania (L), Lindqvist 0, Otsuka 0, Corbetta 0. N.E. Masajedi, Masulovic, Barbanti. All. Piazza.
 

ARBITRI: Verrascina, Vagni. NOTE – durata set: 22’, 30’, 29’; tot: 81’.
Spettatori: 3484. MVP: Paul Buchegger (Valsa Group Modena)
 

 

Formazioni
Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Milano risponde con Cachopa al palleggio, Reggers opposto, Recine-Ichino martelli, Di Martino-Caneschi centrali con Catania libero.
 

La gara
I padroni di casa iniziano bene, parallela vincente di Davyskiba per il 7-4 e timeout Piazza. I gialloblù spingono forte, due ace consecutivi di Porro e 14-8 con altro timeout Piazza. Modena controlla senza particolari problemi e conquista agevolmente il primo set, 25-18 e 1-0.
 

La squadra di Giuliani non molla di un centimetro nemmeno in avvio di secondo parziale, ace di Tizi-Oualou 7-3 e timeout Milano. La formazione ospite risponde colpo su colpo, battuta vincente di Recine e parità ristabilita sul 15-15.
Si gioca punto a punto in un finale di set davvero equilibrato ed intenso, ad avere la meglio è Modena grazie a Buchegger decisivo al servizio: 26-24 e 2-0. I gialloblù continuano a proporre il proprio gioco con coraggio e senza paura, ace di Sanguinetti e 11-9 dopo i primi scambi. Porro grande protagonista, due punti consecutivi per lo schiacciatore ligure e 17-15 con timeout Piazza. I padroni di casa alzano la voce: vincono anche il terzo parziale (25-22) e soprattutto il match 3-0. Modena resta al quarto posto in classifica a quota 39 punti e tornerà in campo sabato 14 febbraio (ore 18) in trasferta contro Lube Civitanova.
